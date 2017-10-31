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В Минске разрешили митинг и шествие на «Дзяды»

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  • 31.10.2017, 12:31
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Акция начнется 5 ноября в 12.00 возле часового завода «Луч».

Минские городской и областной исполкомы удовлетворили заявку Консервативно-христианской партии — БНФ на проведение 5 ноября шествия и митинга по случаю дня памяти предков «Дзяды», сообщает «Радыё Рацыя».

«Заявка удовлетворена в полном объеме без изменения формата», — заявил заместитель председателя КХП-БНФ Сергей Попков.

Партия намерена провести акцию в традиционном формате: сбор в 11.30 около здания часового завода «Луч», шествие с 12.00 к урочищу Куропаты, где в 15 часов состоится митинг.

«Дзяды» ежегодно отмечаются в Беларуси 2 ноября. До 1998 года этот день официально был выходным днем в Беларуси.


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