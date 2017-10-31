Ученые объяснили библейское чудо 31.10.2017, 12:22

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Астрономы «расшифровали» загадочный отрывок из ветхозаветной Книги Иисуса Навина.

Загадочный отрывок из ветхозаветной Книги Иисуса Навина мог быть одним из самых ранних свидетельств солнечных затмений. Научная работа об этом опубликована в журнале Astronomy & Geophysics, кратко об исследовании рассказывает сайт Кембриджского университета.

Иисус Навин был вождем Израиля и преемником Моисея. Он руководил еврейским войском, когда то вступило в Ханаан. В Ветхом завете описывается его противостояние с пятью царями, во время которого «солнце остановилось».

«И сказал пред Израильтянами: стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою! И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим», — говорится в библейском тексте.

«Современные переводы обычно интерпретируют этот текст как означающий, что солнце и луна перестали двигаться, — рассказал соавтор исследования Колин Хамфрис. — Однако вернувшись к оригинальному тексту на древнееврейском языке, мы определили, что альтернативным значением может быть то, что солнце и луна просто перестали делать то, что они обычно делают: они перестали светить».

Раньше ученые предполагали, что «остановка Солнца» была затмением, но не могли вычислить дату этого события. Кембриджские исследователи подсчитали, что между 1500 и 1050 годами до нашей эры произошло только одно кольцевое солнечное затмение, видимое из Ханаана. Это случилось днем 30 октября 1207 года до нашей эры.

Расчеты английских ученых помогли прояснить и историю Древнего Египта. На одной из египетских гранитных плит рассказывается, что кампания Израиля в Ханаане пришлась на пятый год царствования фараона Мернептаха. Таким образом дата «остановки Солнца» позволила вычислить год, когда закончилось царство Рамсеса, а к власти пришел Мернептах.