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Внешний госдолг с начала года вырос на $2,7 миллиарда

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  • 31.10.2017, 12:40
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На 1 октября 2017 года внешний государственный долг составил $16,3 миллиарда.

Государственный долг Беларуси на 1 октября 2017 года составил 41,4 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2017 года на 4,4 млрд рублей, или на 12,0%. Об этом сообщает Министерство финансов.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 октября 2017 года составил 16,3 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 2,7 млрд долларов США, или на 19,5% с учетом курсовых разниц.

В январе-сентябре государство привлекло внешние займы на 3,41 млрд долларов. Основной объем, 1,4 млрд долларов, — это средства от размещения еврооблигаций.

На погашение внешнего государственного долга Беларусь за девять месяцев направила 821,1 млн долларов (правительству РФ — 289,3 млн долларов, банкам Китая — 221,3 млн, ЕФСР — 264,8 млн долларов, МБРР — 44,5 млн, США — 0,7 млн, ЕБРР — 0,5 млн).

Погашение внешнего государственного долга с начала 2017 года составило 821,1 млн долларов США.

Уже известно, что и в будущем году для расчетов по внешнему долгу Беларуси потребуются новые заимствования. Внешние обязательства, номинированные в валюте, в 2018 году составят 2,5 млрд долларов, около 1,7 млрд долларов планируется рефинансировать за счет новых займов. В частности, речь идет о новом размещении евробондов.


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