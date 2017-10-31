Гражданин Латвии на машине пытался прорваться из Беларуси на родину

Гражданин Латвии на машине пытался прорваться из Беларуси на родину8
- 31.10.2017, 13:09
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Водитель Audi протаранил шлагбаум и проехал через «шипы».
30 октября в пункте пропуска «Григоровщина» 36-летний гражданин Латвии на автомобиле Audi с латышскими регистрационными номерами предпринял попытку прорыва через границу. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.
Осматривая автомобиль, белорусские таможенники приняли решение направить машину в бокс для углубленного досмотра. Водитель сел в Audi и нажал на педаль газа. Он сорвался с места и по встречной полосе, по которой ехали машины, въезжающие в Беларусь, направился в сторону латвийской границы. При этом мужчина сбил шлагбаум и проехал через средства принудительной остановки, повредив колеса.
Благодаря совместным оперативным действиям белорусских и латвийских пограничников прорыв через границу был предотвращен.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям водителя.