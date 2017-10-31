Активист РЭП из Барановичей: Чиновники должны прийти и покаяться перед крестом 2 31.10.2017, 14:09

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В Барановичах почтили жертв коммунистических репрессий на месте бывшей тюрьмы НКВД.

Десяток жителей Барановичей убрали около креста-памятника жертвам коммунистического террора, зажгли свечи, прочитали стихи расстрелянных поэтов и помолились за всех убитых во времена коммунистического режима.

Один из участников акции, активист профсоюза РЭП Григорий Грик, полагает, что «репрессии, которые были в советское время, не прервались и сегодня», передает «Радыё Свабода».

«Много родственников жителей Барановичей было репрессировано в этом месте, - говорит Григорий Грик. - И мы каждую весну и осень, много лет, ходим сюда, чтобы благоустроить территорию возле креста и помолиться за жертв репрессий. У каждого народа есть места, где люди ценят погибших невинных людей».

Грик считает, что чиновники «должны прийти и покаяться перед этим крестом». Представитель Белорусского Хельсинкского комитета Владимир Болбат выразил сожаление, что власти и коммунальные службы мало уделяют внимания этому Мемориальный месту.

Во время акции активисты прикрепили к кресту символический венок из колючей проволоки с вплетенной бело-красно-белой лентой.

Акция прошла без инцидентов, сотрудников милиции не наблюдалось.

Крест-памятник с надписью «Жертвам насилия 1939-1953» находится в Барановичах на месте, где в сталинские времена была тюрьма НКВД «Кривое колесо». Он был поставлен в 1992 году в центре города, однако через несколько лет тайно перенесен в сквер - туда, где была тюрьма.

По данным барановичского исследователя архивов Александра Татаренко, в тюрьме «Кривое колесо» в 1939-1949 годах были убиты несколько тысяч человек.