закрыть
31 октября 2017, вторник, 16:11
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Каспаров призвал бойкотировать президентские выборы в РФ

3
  • 31.10.2017, 13:18
  • 1,895
Гарри Каспаров

Путинский режим имеет на сегодняшний день острые проблемы с легитимностью.

Российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров призвал бойкотировать президентские выборы в РФ. Об этом 30 октября он написал в Facebook.

По его словам, Россией сейчас управляет "персоналистская диктатура фашистского типа", которая "является в том числе прямым результатом уступок со стороны оппозиции в прошлом".

"Путинский режим имеет на сегодняшний день ощутимые проблемы с легитимностью. Косвенным признаком этих проблем является нарастающий уровень репрессий, представляющих собой попытку компенсировать нехватку легитимности при помощи силового подавления недовольных. Любые попытки участия в "выборах", таким образом, будут представлять собой добровольную помощь оппозиции режиму по решению этой проблемы легитимности. Бойкот же, напротив, будет работать на усугубление этой проблемы", – пояснил политик.

Каспаров отметил, что "неизбежный недопуск" оппозиционера Алексея Навального "будет далеко не единственным, и даже не первым, в ряду факторов, не позволяющих считать предстоящие "выборы" настоящими выборами".

"Политика – это не Олимпийские игры, поэтому участие в псевдовыборах без шансов на победу лишь способствует распространению чувства безысходности в обществе и отдаляет тот день, когда Россия станет, наконец, свободной страной", – резюмировал он.


Мнение

Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года!
Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года! Аркадий Бабченко
Гипсовые призраки
Гипсовые призраки Ирина Халип
Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии