Каспаров призвал бойкотировать президентские выборы в РФ 3 31.10.2017, 13:18

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Гарри Каспаров

Путинский режим имеет на сегодняшний день острые проблемы с легитимностью.

Российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров призвал бойкотировать президентские выборы в РФ. Об этом 30 октября он написал в Facebook.

По его словам, Россией сейчас управляет "персоналистская диктатура фашистского типа", которая "является в том числе прямым результатом уступок со стороны оппозиции в прошлом".

"Путинский режим имеет на сегодняшний день ощутимые проблемы с легитимностью. Косвенным признаком этих проблем является нарастающий уровень репрессий, представляющих собой попытку компенсировать нехватку легитимности при помощи силового подавления недовольных. Любые попытки участия в "выборах", таким образом, будут представлять собой добровольную помощь оппозиции режиму по решению этой проблемы легитимности. Бойкот же, напротив, будет работать на усугубление этой проблемы", – пояснил политик.

Каспаров отметил, что "неизбежный недопуск" оппозиционера Алексея Навального "будет далеко не единственным, и даже не первым, в ряду факторов, не позволяющих считать предстоящие "выборы" настоящими выборами".

"Политика – это не Олимпийские игры, поэтому участие в псевдовыборах без шансов на победу лишь способствует распространению чувства безысходности в обществе и отдаляет тот день, когда Россия станет, наконец, свободной страной", – резюмировал он.