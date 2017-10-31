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Как врач-рентгенолог из Барановичей стал чемпионом страны по бодибилдингу

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  • 31.10.2017, 13:22
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Фото: vk.com/atommi

26-летний житель Барановичей занимается бодибилдингом уже три года.

Уроженец города Барановичи 26-летний Дмитрий Ажель, который работает врачом-рентгенологом в Брестской центральной городской больнице, три года занимается бодибилдингом. В октябре Дмитрий завоевал титул абсолютного чемпиона Кубка Беларуси по пляжному бодибилдингу. Дмитрий рассказал Intex-press, что его привело в пляжный бодибилдинг, почему он считает, что протеин – это не вредно, и как относится к людям с избыточным весом:

- С детства я увлекался спортом. В школе занимался самбо, тхэквондо и легкой атлетикой.

После поступления в Гомельский медицинский университет на диагностический факультет времени на спорт стало меньше, но я его не забрасывал. Занимался скалолазанием, потом перебрался в тренажерный зал, где занялся армрестлингом, гиревым спортом и атлетизмом. Заинтересовался бодибилдингом, представлял, как буду выступать на сцене, но осознавал, что для этого нужна идеальная форма тела.

Фото: vk.com/atommi

О тренировках и питании

После учебы я попал по распределению в Брестскую больницу и тогда решил заняться бодибилдингом серьезно. Поставил себе цель – до лета «отточить» форму тела близко к соревновательной. Через пару месяцев решил готовиться к весеннему соревновательному сезону. Всего в году два таких сезона – весенний и осенний. Мне не нравилось бесцельно заниматься в зале, хотелось посоревноваться с другими спортсменами и понять, чего я могу достичь в этом виде спорта. На мой взгляд, соревнования меняют мышление, тело и, соревнуясь с кем-то другим, можно оценить свой уровень. Помимо этого, есть возможность пообщаться с более опытными атлетами.

К первому сезону готовился с тренером. Он помогал мне разобраться с тренировками и выступлениями.

Я начал менять свой режим: корректировал диету, ежедневно тренировался. Перед соревнованиями доходило до 15 тренировок в неделю. До работы делал кардио (бегал, катался на велосипеде), затем восемь часов работал, а после делал силовую тренировку и заканчивал ее часовой кардиотренировкой. Из зала ежедневно выходил в 11 вечера. Иногда мне не хватало дней в неделе, чтобы успеть сделать все свои дела. В межсезонье я тренировался по три-четыре раза в неделю и в это время отказывался от спортпита, так как все необходимое получал из обычной пищи.

Во время тренировок питался шесть раз в день: рисом, курицей, творогом. Также пил протеиновые коктейли – это белок, и его удобно брать с собой в тренажерный зал. Меня удивляют люди, которые, держа в руках бутерброд с колбасой, твердят о том, что протеин – это вредно. Протеин – то же самое, что детское питание, так как в небольшом объеме содержится большое количество питательных веществ. Для наращивания мышечной массы нужен белок и можно либо съесть 500 граммов творога либо выпить стакан протеина.

Ближе к соревнованиям нужно уменьшать калории и «подсушивать» тело, чтобы получить красивый мышечный рельеф. Сушка – самое сложное для меня, так как все время хочется сорваться.

О первом выступлении

Первый раз выступал на чемпионате Беларуси в категории Men’s physique (пляжный бодибилдинг) в «ростовке» «до и включительно 174 см». В категории Men’s physique атлеты поддерживают себя в форме, но развивают меньше мышечных объемов. Здесь важны красивые пропорции: широкая спина, узкая талия, форма дельтовидных мышц, проработка верха и глубина пресса. Эта категория привлекла тем, что так я выгляжу круглый год и мне не нужно сильно раскачиваться к соревнованиям. Пока я не планирую переходить в более тяжелую категорию. На своем первом выступлении я занял второе место. Я был удивлен, так как многие опытные спортсмены и в топ-3 не попадают, а я выступал впервые и стал вторым.

Фото: vk.com/atommi

Недавно в Беларуси проходил Открытый кубок РБ по бодибилдингу и фитнесу, на котором я стал абсолютным чемпионом кубка РБ в категории Men’s Physique. Мне пришлось соревноваться со спортсменами разного роста и телосложения. Я сомневался, что у меня получится, так как на протяжении десяти лет невысокие ребята не становились абсолютными чемпионами.

Сейчас помимо бодибилдинга я увлекаюсь триатлоном (спортивное троеборье: плавание, велогонка и легкоатлетический кросс), и, возможно, через несколько лет буду заниматься им профессионально. Я не хочу ограничиваться бодибилдингом, так как хочу развивать выносливость, гибкость и т.д., чтобы всегда быть в хорошей физической форме.

О работе медиком и фитнес-тренером

На своей основной работе я большую часть времени провожу за компьютером. Занимаюсь компьютерной рентгеновской томографической диагностикой – расшифровываю томограммы и выдаю заключения. Совмещать работу с тренировками нелегко, так как у меня есть и ночные смены. Иногда после суток могу поехать тренироваться.

Фото: vk.com/atommi

Медицинское образование помогло мне в тренировках. Со стороны кажется, что бодибилдинг – легко, но нюансов много: нужно знать анатомию, биохимические процессы в организме, как правильно восстанавливаться и питаться. Помимо этого, я подрабатываю еще фитнес-инструктором в одном из брестских фитнес-клубов. Теперь я смотрю на людей критичнее, хочется видеть всех в более идеальной физической форме.

Я не понимаю людей с избыточным весом, которые говорят, что любят себя такими, какие они есть. О какой любви к своему телу может идти речь, если избыточный вес – это большая нагрузка на организм? Некоторые идут в зал, думая, что найдут волшебную пилюлю, которая поможет стать чемпионом или получить тело с картинки, а работать для этого не хотят, всем подавай быстрый результат. Ради этого некоторые употребляют запрещенные препараты, хотят набрать мышечную массу, но не осознают весь вред. Иногда у обычного человека спортпита больше, чем у атлета, а он даже не знает, что в этих баночках.

Об отдыхе

Времени на отдых у меня немного, но когда выпадает выходной, я отвлекаюсь книгами, смотрю фильмы. Хотя чаще стараюсь отдыхать активно.

Фото: vk.com/atommi

Уходить из медицины в фитнес-индустрию я не планирую, хоть смог бы зарабатывать намного больше. Мне нравится работать врачом, и в будущем я планирую развиваться не только в спорте, но и в научной медицинской деятельности.


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