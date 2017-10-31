Замначальника гродненской милиции сбил женщину 35 31.10.2017, 13:26

14,532

Полковник Владимир Сацюк совершил серьзное ДТП.

ДТП с участием полковника Сацюка случилось еще 26 октября, оно попало в милицейские сводки, но на сайте Гродненского УВД о нем ничего не сообщалось, пишет сайт belaruspartisan.org.

Под колеса милицейского начальника попала женщина, ей около 50 лет. Еще пару дней назад она находилась в больнице – у нее диагностировали несколько переломов.

Известно, что полковник Сацюк был трезв и за рулем ехал без формы. Шел дождь, то ли он не заметил пешехода и не успел затормозить, то ли еще что, пока неизвестно. Сейчас по данному факту проводится разбирательство, возбуждено уголовное дело.

В Гродненском УВД о Владимире Сацюке отзываются как о профессионале высокого класса.

"Интеллигентный, воспитанный, он сам очень переживает из-за того, что случилось, -- говорят коллеги полковника. – От ДТП никто не застрахован. Не дай Бог, конечно, но с каждым водителем такое может случиться…"

Владимиру Сацюку 44 года, он родился в Бресте. В 1995 году окончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, в 2005 году – Академию МВД Республики Беларусь. В 2013 году окончил Академию управления при президенте Республики Беларусь.

Службу в органах внутренних дел начал с должности участкового инспектора милиции Советского РОВД г.Минска. Возглавлял отдел профилактики управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Минского горисполкома.

В 2006 году был назначен заместителем начальника управления – начальником милиции общественной безопасности Советского РУВД г. Минска. В 2008 году возглавил отдел организации работы участковых инспекторов милиции управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Республики Беларусь.

Должность замначальника УВД Гродненского облисполкома – начальника милиции общественной безопасности Владимир Сацюк занимает с конца декабря 2009 года.

Напомним, что 28 ноября прошлого года пьяный начальник Барановичской ГАИ Андрей Волковыцкий сбил насмерть женщину на переходе.