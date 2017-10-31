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Антон Геращенко: За убийством Амины Окуевой стоит Россия

  • 31.10.2017, 13:38
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Антон Геращенко
Фото: Facebook

Советник министра внутренних дел Украины озвучил главные версии следствия.

У киллера, который в июне покушался на командира украинского добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева, и убийц ветерана АТО Амины Окуевой одни заказчики. Об этом в эфире "112 Украина" заявил нардеп от "Народного фронта", советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Судя по всему, террористов было двое. Один ждал на повороте с Одесской трассы и давал сигнал второму, который засел в кустах с оружием. Очевидно, что беда пришла с территории Российской Федерации", – заявил Геращенко.

Он напомнил, что в июне киллер из России уже пытался застрелить Осмаева и Окуеву, но он задержан, находится в СИЗО и ему грозит пожизненное заключение. "Что касается этих подонков, то я уверен, что мы их тоже найдем и задержим. В такие моменты я начинаю сожалеть, что в Украине отменена смертная казнь", – сказал нардеп.

По его словам, связь между июньским покушением на Осмаева и убийством Окуевой 30 октября очевидна. "Естественно, те, кто прислал киллера в июне, сделали это и сейчас", – заявил Геращенко.

Он добавил, что Осмаев в настоящее время находится под охраной. "Думаю, и дальше до конца жизни ему нужно будет предоставлять государственную охрану", – сказал нардеп.

Геращенко также сообщил, что главными версиями убийства Окуевой являются действия российских спецслужб с целью дестабилизации обстановки в Украине, а также месть Осмаеву со стороны окружения лидера Чечни Рамзана Кадырова.

Вечером 30 октября у железнодорожного переезда в Глевахе Киевской области неизвестные из автоматического оружия открыли огонь по автомобилю, в котором находились Осмаев и его жена Окуева. Женщина скончалась от выстрела в голову. Осмаев получил ранения, но угрозы его жизни нет.

Пострадавший заявил, что к убийству Окуевой и покушению на народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука причастна одна террористическая группа.

Национальная полиция ввела план-перехват "Сирена" в Киевской и соседних областях.

1 июня в Киеве на Осмаева покушался преступник, выдававший себя за журналиста. Окуева обезвредила его с помощью огнестрельного оружия. Злоумышленник получил ранения и был госпитализирован. В нападении на Осмаева подозревают чеченского киллера из Санкт-Петербурга Артура Денисултанова-Курмакаева по прозвищу Динго. 7 июня Голосеевский райсуд Киева арестовал его без права залога.

В Украине Осмаева подозревали в подготовке теракта против президента Владимира Путина. РФ делала запрос о его экстрадиции в 2012 году.

18 ноября 2014 года суд в Одессе снял с Осмаева обвинение в покушении на Путина и признал виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины – "незаконное обращение со взрывчатыми веществами", "уничтожение чужого имущества по неосторожности" и "пересечение государственной границы Украины по поддельным документам". Его приговорили к двум годам и девяти месяцам заключения (этот срок равнялся проведенному в СИЗО) и освободили прямо в зале суда.

После этого Осмаев и его жена отправились добровольцами на Донбасс, служили в полку милиции особого назначения "Киев". В феврале 2015-го, после гибели командира Исы Мунаева, Осмаев возглавил добровольческий батальон имени Джохара Дудаева. Сейчас подразделение не участвует в боевых действиях.


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