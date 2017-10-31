На МТЗ нарушаются права несовершеннолетних практикантов? 5 31.10.2017, 13:48

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Фотo: С. КОСТИНА

Несовершеннолетние практиканты минского предприятия вынуждены работать в ночное время.

В редакцию сайта Сharter97.org поступило письмо читателя:

«На Минском тракторном заводе нарушают Трудовой кодекс, заставляют работать несовершеннолетних во вторую смену: с 15:00 до 23:00.

На прошлой неделе брата, которому 16 лет, с машиностроительного колледжа отправили на производственное обучение (практику) на МТЗ в один цех вместе с тремя другими одногруппниками. Их заставляют ходить на работу во вторую смену, которая продолжается с 15:00 до 23:20.

Мастер сказал, что это только на неделю. Трудовой кодекс предусматривает 7-ми часовой рабочий день для несовершеннолетних. Брат с одногруппниками заканчивают работу в 23:20. В ночное время.

Несовершеннолетним в ночное время не разрешается работать.

Мы не из Минска, брату приходится ехать домой поздно ночью. А из-за того, что ему нельзя находиться на улице после 22:00 без сопровождения взрослых, брат может получить протокол за нарушение правопорядка».

Сharter97.org удалось связаться с Заместителем генерального директора ОАО «МТЗ» по идеологической работе, кадрам и соцразвитию Андреем Сусленковым.

Заместитель гендиректора ОАО «МТЗ» объяснил, что на предприятии проходят практику учащиеся машиностроительных колледжей со всего города и за каждым невозможно уследить:

- Наше предприятие придерживается всех норм и правил, которые предусматривает Трудовой кодекс Республики Беларусь, если нарушение имело место быть - то это является исключением из правил. Возможно, что какой-то практикант просто не сообщил о своем возрасте. Обещаю разобраться с этим вопросом.