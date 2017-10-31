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Доллар и евро подорожали на торгах в Минске

  • 31.10.2017, 13:50
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На валютных торгах 31 октября белорусский рубль снизился к американской валюте и евро.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0052 рубля (0,23%) и составил 2,297 рубля.

Курс доллара увеличился на 0,0019 рубля (0,1%) до 1,9741 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0107 рубля (0,31%) и составил 3,3972 белорусского рубля за 100 российских.


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