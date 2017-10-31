закрыть
31 октября 2017, вторник, 16:11
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Минский аэропорт: Наш сотрудник не имеет отношения к побегу кота Мартика

11
  • 31.10.2017, 14:01
  • 2,870

Руководство аэропорта сделало официальное заявление по поводу сбежавшего с рейса в Женеву кота.

В Национальном аэропорту сообщили: сотрудник аэропорта не виноват в том, что кот, который летел в Женеву, сбежал во время досмотра. Информация о том, что животное остается здании аэровокзала, не подтверждается, пишет tut.by.

— Мы посмотрели записи с камер видеонаблюдения, — говорит Ромина Саматханова, пресс-секретарь аэропорта. — Там видно: хозяин надел перчатки и настойчиво пытался достать кота из переноски. Сотрудник аэропорта, находившийся на стойке негабаритного багажа, к «побегу» кота не имеет никакого отношения.

Напомним, в воскресенье в Минском аэропорту потерялся кот Мартик. Его хозяева летели из Санкт-Петербурга в Женеву. В Беларуси у них была длительная пересадка. Во время прохождения таможни, животное попросили вынуть из переноски. Кот, у которого после долгой дороги был сильный стресс, сбежал.

В пресс-службе предупредили: сотрудники аэропорта сделали все возможное, чтобы найти беглеца. Однако поймать его все еще не удалось.

«Владелец кота, его спутники и еще три кота, которые были с ними, своевременно вылетели в Женеву, — говорится в пресс-релизе аэропорта. — Оставшиеся животные благополучно прошли ветеринарный контроль и улетели в Швейцарию.

— Нахождение сбежавшего животного на территории Национального аэропорта «Минск» не подтверждается, — резюмирует Ромина Саматханова.

Последний раз Мартика видели в воскресенье вечером возле одного из кафе аэропорта. Всех, кто встретит пропавшее животное, просят звонить или писать по номерам в Беларуси: +375 44 513−52−76 или +375 25 709−52−59 (Любовь) и в Санкт-Петербурге: +7921 953−09−18 или +7911 206−10−11.


Мнение

Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года!
Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года! Аркадий Бабченко
Гипсовые призраки
Гипсовые призраки Ирина Халип
Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии