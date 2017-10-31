Минский аэропорт: Наш сотрудник не имеет отношения к побегу кота Мартика 11 31.10.2017, 14:01

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Руководство аэропорта сделало официальное заявление по поводу сбежавшего с рейса в Женеву кота.

В Национальном аэропорту сообщили: сотрудник аэропорта не виноват в том, что кот, который летел в Женеву, сбежал во время досмотра. Информация о том, что животное остается здании аэровокзала, не подтверждается, пишет tut.by.

— Мы посмотрели записи с камер видеонаблюдения, — говорит Ромина Саматханова, пресс-секретарь аэропорта. — Там видно: хозяин надел перчатки и настойчиво пытался достать кота из переноски. Сотрудник аэропорта, находившийся на стойке негабаритного багажа, к «побегу» кота не имеет никакого отношения.

Напомним, в воскресенье в Минском аэропорту потерялся кот Мартик. Его хозяева летели из Санкт-Петербурга в Женеву. В Беларуси у них была длительная пересадка. Во время прохождения таможни, животное попросили вынуть из переноски. Кот, у которого после долгой дороги был сильный стресс, сбежал.

В пресс-службе предупредили: сотрудники аэропорта сделали все возможное, чтобы найти беглеца. Однако поймать его все еще не удалось.

«Владелец кота, его спутники и еще три кота, которые были с ними, своевременно вылетели в Женеву, — говорится в пресс-релизе аэропорта. — Оставшиеся животные благополучно прошли ветеринарный контроль и улетели в Швейцарию.

— Нахождение сбежавшего животного на территории Национального аэропорта «Минск» не подтверждается, — резюмирует Ромина Саматханова.

Последний раз Мартика видели в воскресенье вечером возле одного из кафе аэропорта. Всех, кто встретит пропавшее животное, просят звонить или писать по номерам в Беларуси: +375 44 513−52−76 или +375 25 709−52−59 (Любовь) и в Санкт-Петербурге: +7921 953−09−18 или +7911 206−10−11.