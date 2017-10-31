«Заславский замок» не удалось продать даже за $1 миллион 8 31.10.2017, 14:31

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Недострой могут снести или продать за одну базовую.

Аукцион по продаже «Заславского замка» не состоялся — на торги не заявился ни один покупатель. Недостроенный гостиничный комплекс в Заславле выставлялся примерно за один миллион долларов. Решение о том, что делать с ним дальше — продавать по меньшей цене или все же сносить, будет приниматься высшим руководством страны, пишет tut.by.

«Заславский замок», о котором мы недавно писали, представляет собой комплекс зданий на территории в 13 гектаров на берегу Заславского водохранилища. Строительство его начиналось в 1993 году и было остановлено примерно 10 лет назад. Недостроем объект стал из-за того, что у инвестора закончились деньги. Недостроенный комплекс был изъят у СООО «Заславский замок» и выставлен на аукцион. Начальная цена — 3,5 миллиона долларов — оказалась непривлекательной для инвесторов. Впрочем, даже по сниженной на 80% стоимости желающих купить объект не нашлось.

В Минском областном центре инвестиций и приватизации сообщили, что интерес к «замку» был, но до регистрации на торгах дело не дошло. Будет ли объявляться повторный аукцион, пока неизвестно.

По неофициальной информации, в сносе огромного комплекса никто не заинтересован, поэтому скорее всего будет продолжен поиск инвестора. Говорится даже о возможном снижении цены до одной базовой величины и о том, что решение о продаже недостроя за базовую будет приниматься на уровне облисполкома или Лукашенко.