CК: Об убийстве Александра Коржича не идет и речи 24 31.10.2017, 14:26

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Десяти фигурантам дела о гибели в Печах солдата предъявлено обвинение.

По факту смерти Александра Коржича обвиняется офицер, прапорщик и восемь сержантов, сообщила Еврорадио официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. По ее словам, статьи те, о которых информировалось ранее — "неуставные отношения", "халатность" и "мошенничество". Об убийстве речи не идет, отметила Гончарова.

Один из офицеров отпущен под подписку о невыезде, он остается в статусе подозреваемого.

Как сообщалось ранее, Коржича нашли повешенным в воинской части, где он служил. После того как дело приобрело общественный резонанс и его взял на контроль руководитель государства, Следственный комитет сообщил, что на голову парня была натянута майка, а его ноги были перевязаны шнурком (сначала речь шла исключительно о суициде). Рассматриваются три версии смерти Коржича: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство.