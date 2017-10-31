СМИ: На ядерном полигоне в КНДР обрушился тоннель, погибли 200 человек 11 31.10.2017, 14:33

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Авария на полигоне могла спровоцировать утечку радиации.

На ядерном полигоне Пунгери в Северной Корее обрушился тоннель, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на японский канал TV Asahi и южнокорейское агентство «Ренхап» (перевод – meduza.io).

При обрушении тоннеля, которое, по данным «Ренхап», произошло 10 октября, погибли около 100 человек. Во время спасательной операции произошел повторный обвал грунта, жертвами которого стали еще около 100 человек.

По данным южнокорейского агентства, есть опасения, что авария на полигоне могла спровоцировать утечку радиации.

Власти КНДР о каких-либо авариях на объектах, связанных с северокорейской ядерной программой, не сообщают.