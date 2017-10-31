Художника Алеся Пушкина оштрафовали за «Урок истории» 4 31.10.2017, 14:42

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Алесь Пушкин не считает себя виновным и будет обжаловать решение суда.

30 октября судья Крупского района рассмотрела административное дело Алеся Пушкина по части 1 статьи 23:34, пишет «Новы час».

Активное участие Алеся Пушкина в «Уроке истории» на тему Слуцкого восстания 1 сентября судья квалифицировала как несанкционированное массовое мероприятие и административное правонарушение.

За получение углубленных знаний сыном Николаем о героях Слуцкого восстания художник должен пополнить государственную казну на 115 рублей.

Свидетелями в суде выступили Алесь Логвинец и организатор урока Алина Нагорная.

Адвокат Вадим Мушинский помогал отстаивать право на креативное путешествие неординарного художника по городу Слуцку с портретами героев Слуцкого восстания.

Художник, его сын Коля и портрет командира 2-го Грозовского полка Лукаша Семенюка заняли место на скамье подсудимых.

Восьмиклассник Николай боялся, что отца посадят, поэтому, можно считать, доволен приговором. Из зала суда Николай вышел веселым.

Сам Алесь Пушкин воспринял приговор Крупского суда как относительно мягкий по сравнению с судебным решением Слуцкого и минских судов по этому же делу в отношении других участников «Урока истории».

По словам Алеся Пушкина, рассмотрение дела длилось более 2 часов, судья долго и внимательно всех выслушивала, изучала вещественные доказательства, похвалила за портреты, сказала, что хорошо рисует.

Еще один оштрафованный участник урока, Алесь Логвинец, рассказал, что судья прислушалась к аргументам свидетелей и адвоката и поэтому вынесла довольно мягкий приговор.

- Понятно, что мы настаивали на том, что это было небольшое культурное мероприятие для нескольких человек, - поделился информацией о суде общественный активист. - Даже слуцкие милиционеры, которые снимали наш урок, ни разу не предупредили о его незаконности. При той ситуации с поголовными наказаниями общественной активности мы и не ожидали оправдательного приговора.

Алесь Пушкин, несмотря на относительную мягкость административного наказания, не считает себя правонарушителем и будет обжаловать штраф.

1 ноября художник вновь посетит город Слуцк. На этот раз - по специальному приглашению суда Слуцкого района. В 16-00 здесь начнется рассмотрение его административного правонарушения соответственно заочному протоколу от 1 сентября.

Дело в том, что на временном заборе возле здания местного краеведческого музея Пушкин оставил свой подарок городу Слуцке - собственноручно нарисованные 3 портрета героев Слуцкого вооруженного восстания.

Местные правоохранительные органы, далекие от художественного креатива, расценили этот подарок как нарушение правил содержания населенных пунктов. Знаменитый художник сможет походить по улице Уласовца и будет иметь возможность ознакомиться с архитектурой зданий суда, милиции и прокуратуры - они находятся рядом с этой улицей.