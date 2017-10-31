Неизвестные майнят криптовалюту через сайт завода «Луч» 4 31.10.2017, 14:50

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Посетителей сайта приглашают поучаствовать в майнинге криптовалюты Monero.

Сайт Минского часового завода «Луч» 31 октября начал встречать пользователей необычным сообщением с просьбой использовать вычислительные мощности процессора, сообщает tut.by.

Всплывающее окно предлагает «поддержать luch.by», разрешив использовать мощности устройства. После нажатия кнопки «Разрешить» браузер загружает процессор компьютера на 100%.

По ссылке на пояснение рассказывается о программе для майнинга криптовалюты Monero.

В службе маркетинга «Луча» подчеркнули, что это не инициатива завода. «Сейчас наши специалисты разбираются и исправляют это. Возможно, это вирус, мы сами пока не знаем. Работы ведутся», — сказал представитель предприятия.

Напомним, майнинг — это процесс добычи криптовалюты с помощью сложных вычислений, которые проходят на компьютере. Обычно для майнинга нужны мощные процессоры, однако браузерные расширения позволяют распределить нагрузку между множеством не самых производительных устройств.

16 сентября стало известно, что крупнейший пиратский торрент-трекер The Pirate Bay встроил в код сайта майнер криптовалюты Monero от Coinhive — такой же, как и на сайте «Луча». Администрация сайта тогда отметила, что рассматривает это как новый способ монетизации, который, возможно, заменит рекламу на сайте.