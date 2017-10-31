Новые русские Шариковы 4 Игорь Яковенко

31.10.2017, 14:59

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Булгаков обманул: Шариков занял всю профессорскую квартиру и сделал карьеру.

Режиссер Александр Сокуров 27.10.17 пришел на общественные слушания по вопросу о митингах в заксобрание Петербурга. Ему было что сказать депутатам и примкнувшей к ним общественности. Он им пытался объяснить, что, если с молодежью не разговаривать, то случится момент, когда она не будет разговаривать с нами, и тогда будет плохо всем. Он хотел чтобы в депутатские головы проникла мысль, что дело не в Навальном, а в том, что молодежь и не только молодежь недовольна тем, что делает власть и в том числе они, члены Заксобрания.

Его выступление прервал некто Денис Четырбок, депутат, естественно, от «Единой России». Родившийся всего 29 годиков назад. Сделавший карьеру, сначала в недрах аппарата питерского заксобрания, а год назад ставший депутатом и председателем ключевого комитета по законодательству.

Эти двое, Александр Сокуров и Денис Четырбок, встретившиеся в последнюю октябрьскую пятницу 2017 года от Рождества Христова, оба принадлежат к одному биологическому виду и к одному полу, оба имеют гражданство одной страны. Хотел написать, что оба говорят на русском языке, но потом спохватился, что это была бы неправда. Поскольку русский Сокурова и русский Четырбока – это даже не наречия одного языка, а совершенно разные лингвистические явления.

До своей встречи 27.10.17 эти люди прожили жизни разные как по длительности, так и по содержанию. Александр Сокуров в основном снимал кино. Андрей Тарковский, посмотрев его дипломный фильм «Одинокий голос человека», сказал, что это снимала «рука гения». В 1995 году Европейская Киноакадемия включила Сокурова в число ста лучших режиссеров мирового кино. Возможно, Александр Сокуров – гений. Обычно такой диагноз в отношении художника требует уточнения, которое делают последующие поколения. Но в качестве гипотезы это утверждение высказывается немалым числом авторитетных людей, так что его можно принять к сведению. А еще Александр Сокуров противник тех безобразий, которые творит власть как на федеральном, так и на региональном, питерском уровне. Он против войны в Украине и в Сирии, против передачи Исаакия ведомству Гундяева и т.д.

Денис Четырбок депутатствует в питерском Заксобрании всего год. Но уже сделал немало. Он состоит в комиссии по передаче конторе Гундяева государственного имущества. И в целом Денис Четырбок – единомышленник гееборца Милонова, только он моложе и не такой креативный. Зато Денис Четырбок, будучи председателем комитета по законодательству, может влиять на повестку заксобрания и в целом на процесс принятия законов. Именно он, юный депутат Четырбок, не включал в повестку заксобрания вопрос о референдуме по судьбе Исаакия. Именно он, юный депутат Четырбок, исключил из этой повестки вопрос о референдуме по мосту Кадырова. Именно он так изуродовал питерский закон о референдуме, что его организовать теперь может только власть.

А недавно юный депутат Четырбок предложил отбирать у журналистов, которые критикуют власть, дипломы о высшем образовании. По аналогии с водительскими правами, которые отбирают у нетрезвых водителей… И вот теперь вот этот Четырбок затыкает рот Сокурову.

Булгаков нас обманул. Шариков не вернулся в свое нормальное естество, а донес на профессора Преображенского и доктора Борменталя, занял целиком профессорскую квартиру, пошел по административной линии и сделал карьеру. Ну, и, понятное дело, дал потомство, в отличие от Преображенского и Борменталя. Потомки Полиграф Полиграфыча заполонили сегодня все властные кабинеты. Все эти милоновы, чебыртоки, полтавченки, матвиенки, яровые и прочие путины. Отовсюду слышится их незабвенное: «Я на шестнадцати аршинах здесь сижу и буду сидеть!». Что в современной версии звучит как: «Крымнаш и этот вопрос не подлежит обсуждению!». А в случае доброго расположения хозяин жизни может и приголубить: «Ооо! Етить твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!».

Но главная беда в том, что в последнее время совсем некому стало сказать четырбокам: «Вы стоите на самой низкой ступени развития… Вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества».

Игорь Яковенко