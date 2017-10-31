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Как выглядят самые эффектные белорусские коттеджи по цене до $2 миллионов

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  • 31.10.2017, 15:17
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Восемь загородных домов, выставленных на продажу.

Сайт Realt.by отобрал 8 самых красивых загородных домов из своей базы. На сегодня все эти объекты находятся в продаже.

Коттедж в биологическом заказнике «Юхновский» за $2 млн

Усадьба в скандинавском стиле находится в самом сердце биологического заказника «Юхновский», в окружении векового леса. Проект дома был разработан компанией Rovaniemi (Финляндия) и удостоился двух золотых медалей на выставках в Москве и Санкт-Петербурге в 2006 и 2009 годах.

Коттедж в деревне Сула за $1,15 млн

Хутор находится в 50 км от Минска. Дом реализован по индивидуальному проекту, расписан известными белорусскими художниками, камины украшены изразцами, убранство — ручная работа. Интерьеры выглядят изящно, эксклюзивно и уютно.

Коттедж в Минске за $730 тыс.

В Минске на продажу выставлен современный, функциональный и красивый коттедж. Интерьеры украшает дизайнерская мебель, дорогостоящая техника, дубовая паркетная доска. В темное время суток дом подсвечивается.

Коттедж в деревне Будьки за $700 тыс.

Элитный загородный комплекс — мечта многих белорусов. Огромная территория, ландшафтный дизайн, собственные озера, домик SPA, коттедж и вокруг ни души.

Коттедж в поселке Городище за $550 тыс.

Светлый, объемный, изысканный — коттедж в Городище понравится многим. Материалы и техника итальянского производства. В доме есть кинозал, бильярдная, камин и просторная терраса. Вокруг лес, в 300 метрах водоем.

Коттедж в деревне Снеги за $300 тыс.

Еще один прекрасный пример дома в скандинавском стиле. Коттедж находится в лесу у озера, к воде обустроен дубовый пирс. Дом аккуратный, уютный и функциональный. Чудесное место для отдыха и жизни.

Дача в Боровлянах за $215 тыс.

Дача в Боровлянах даст фору многим дорогостоящим коттеджам. Дом реализован по авторскому проекту с применением дорогих высококачественных строительных и отделочных материалов. Техника импортная, мебель, предметы интерьера высокого класса.

Дача в деревне Старина за $65 тыс.

На десерт — дача, готовая к проживанию за $65 тыс. Садовое товарищество окружено лесом, рядом биологический заказник и Петровичское водохранилище. «Свежий» сруб радует уютными интерьерами и изобилием натуральных материалов.


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