Слоним снова посетили евреи-хасиды 2 31.10.2017, 15:35

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Сегодня Слоним посетила группа евреев-хасидов из Израиля, США, Испании и других стран мира.

Главной целью этого визита было почтить память известного раввина Авраама Вайнберга, который родился и жил в Слониме в XIX веке и которому был открыт памятник на древнем еврейском кладбище на Шоссейной улице. Именно этот священник был очень уважаемым человеком среди иудеев. И именно раввин Авраам Вайнберг положил начало движению «Династия слонимских хасидов», последователями которого в настоящее время является много евреев по всему миру, пишет gs.by.

Среди гостей были Сима Левингер из Нью-Йорка и Шламо Вайнберг из Иерусалима (прямой потомок Авраама Вайнберга). Именно они руководили раскопками место захоронения раввина Авраама Вайнберга в начале октября этого года.

Комментарий по поводу этого события дал раввин Хаим Рабинович:

- Сегодня день памяти Авраама Вайнберга, день его смерти. Вот сегодня здесь открыли ему памятник. А сам я раввин из Бреста.

- Есть ли в Бресте действующая синагога?

- У нас, к сожалению, в Бресте нет своей синагоги, мы арендуем помещение, которое можно назвать молитвенным домом. Будете в Бресте, заходите.

- А сколько сейчас в Беларуси действующих синагог?

- Точно не знаю, где-то около десятка.