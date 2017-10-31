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Конституционный суд Испании отменил декларацию о независимости Каталонии

  • 31.10.2017, 15:28

Действие резолюции о суверенитете приостановлено в одностороннем порядке.

Конституционный суд Испании приостановил действие резолюции о независимости Каталонии, в одностороннем порядке провозглашенную парламентом автономного сообщества, сообщил РИА «Новости» представитель КС.

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанского правительства в Каталонии, женералитет и парламент автономного сообщества были распущены.

Конституционный суд Испании в пятницу дал властям Каталонии три дня, чтобы приостановить одностороннее решение о независимости региона.


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