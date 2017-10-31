Отдыхающий на взлетной полосе тюлень стал звездой Сети 31.10.2017, 15:54

Фото: Facebook

Животное снял работник аэропорта Барроу на Аляске.

Один из работников аэропорта Барроу на Аляске снял 200-килограммового тюленя, который решил вздремнуть на местной взлетной полосе, пишет korrespondent.net.

Сотрудник аэропорта Скотт Бэбкок убирал снег после шторма, когда неожиданно увидел животное. Он и опубликовал ролик с тюленем на собственной Facebook-странице. К настоящему моменту видео успело собрать почти 150 тысяч просмотров.

"Это было очень неожиданно - увидеть тюленя на взлетной полосе. Мне доводилось видеть многое, однако не такое", - прокомментировал мужчина свой видеоролик.