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Отдыхающий на взлетной полосе тюлень стал звездой Сети

  • 31.10.2017, 15:54
Фото: Facebook

Животное снял работник аэропорта Барроу на Аляске.

Один из работников аэропорта Барроу на Аляске снял 200-килограммового тюленя, который решил вздремнуть на местной взлетной полосе, пишет korrespondent.net.

Сотрудник аэропорта Скотт Бэбкок убирал снег после шторма, когда неожиданно увидел животное. Он и опубликовал ролик с тюленем на собственной Facebook-странице. К настоящему моменту видео успело собрать почти 150 тысяч просмотров.

"Это было очень неожиданно - увидеть тюленя на взлетной полосе. Мне доводилось видеть многое, однако не такое", - прокомментировал мужчина свой видеоролик.


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