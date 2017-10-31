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Активистка БНК из Могилева: Режим погибнет, а наша Беларусь будет живой

  • 31.10.2017, 15:59
Фото: EPA

Задержание Николая Статкевича – одно из проявлений болезни системы управления.

Об этом в «Фейсбуке» написала активистка Белорусского Национального Конгресса из Могилева Ольга Тышкевич:

«Задержание лидера БНК Николая Статкевича вчера вечером – ничто иное, как очень неудачный способ заглушить нарастающее недовольство в народных массах.

И не допустить в Киев на встречу с депутатами Европарламента. Показать перед всем миром свои неудачи и панику.

Система управления больна. А если болезнь не лечить, а запускать она приведет к гибели организма.

И режим скоро погибнет, и кричит от осознания этого. А впереди для нашей страны будет светлое будущее – то, о котором мы мечтали в детстве. Я в это верю. Наша Беларусь будет живой».


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