На «Дзяды» на границе будут работать пункты упрощенного пропуска 31.10.2017, 16:07

Жители приграничных территорий смогут попасть на могилы родных и близких через специальные переходы.

В День всех святых и День поминовения усопших — 1 и 2 ноября, по согласованию с литовской стороной, на белорусской границе будут работать некоторые пункты упрощенного пропуска, сообщает сайт Госпогранкомитета.

Среди них:

пункт упрощенного пропуска «Кемелишки» (Островецкий район), 1 и 2 ноября работает с 10.00 до 17.00;

пункт упрощенного пропуска «Лынтупы» (Поставский район) 1 ноября работает с 9.00 до 20.00. Обратите внимание: 2 ноября в данном пункте упрощенного пропуска пропуск через границу не осуществляется;

пункт упрощенного пропуска «Пицкуны» (Ивьевский район) 1 и 2 ноября работает с 12.00 до 17.00;

пункт упрощенного пропуска «Геранены» (Ивьевский район) 1 и 2 ноября работает с 11.00 до 17.00;

пункт упрощенного пропуска «Дотишки» (Вороновский район) ежедневно работает с 10.00 до 19.00;

пункт упрощенного пропуска «Петюлевцы» (Щучинский район) 1 и 2 ноября, а также по пятницам, субботам, воскресеньям работает с 12.00 до 17.00;

пункт упрощенного пропуска «Поречье» (Гродненский район) ежедневно работает с 9.00 до 19.00;

пункт упрощенного пропуска «Видзы» (Браславский район) работает ежедневно круглосуточно.

Пройти границу в указанных пунктах пропуска смогут граждане, которые постоянно проживают в приграничье. При себе им нужно иметь паспорт с визой сопредельного государства и документ, подтверждающий постоянное проживание на приграничной территории.

Пересекать границу здесь можно пешком, на велосипедах и легковушках, находящихся в личном пользовании лиц, которые проходят оформление через границу.

Следуя через границу на машине, кроме паспорта, нужно будет предоставить свидетельство о регистрации транспортного средства и договор страхования «Зеленая карта», заключенный со страховой организацией Беларуси.

Дополнительную информацию по вопросам пересечения государственной границы можно получить по телефону горячей линии Госпогранкомитета (017) 216−26−12 (круглосуточно).