Для белорусов готовят «ловушку» тарифов на свет 54 31.10.2017, 16:25

23,910

Дневной тариф на электричество хотят сделать в два раза дороже, чем ночной.

Зампредседателя Госстандарта, глава департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко рассказал о том, какие изменения в ближайшее время произойдут на рынке электроэнергии. Об этом пишет kp.by.

Во-первых, с 2019 года будет единый рынок электроэнергии с Россией. А ведь тарифы оптового рынка (читай: для предприятий) в разы ниже, чем на розничном рынке (для потребителей). Сейчас физлица платят в разы меньше, чем предприятия – из-за этого мы имеем и более дорогие товары и услуги, так как в их стоимость закладываются траты на электричество. Насколько снизятся тарифы? Пока можно говорить только приблизительно.

- По предварительным расчетам Минэнергетики, ГПО «Белэнерго», для реального сектора экономики тариф для конечного потребителя будет на уровне 7,9 цента. Сейчас он составляет 11,3 цента. Разница ощутимая – около 25%. И энергоемкие предприятия обязательно почувствуют снижение тяжести этого бремени, - говорит Михаил Малашенко.

Во-вторых, со следующего года население будет возмещать 100% стоимости электроэнергии. Сейчас мы платим за 80% от полной цены.

- Редкое домохозяйство у нас следит за счетчиком или за тем, чтобы купить технику энергоэффективных классов А или А+. Увы, сегодня люди больше смотрят на начальную стоимость прибора, не задумываясь, что, сэкономив сегодня, они будут больше платить завтра, - уверен Михаил Малашенко.

В-третьих, чиновники предлагают дифференцировать тарифы на электричество в зависимости от времени суток.

- Возьмем ситуацию в Западной Европе. Там графиком электроэнергии управляет не производитель, а потребитель. Если ты потребляешь ночью, ты потребляешь дешевую энергию. Не дешевле, а именно дешевую. С разницей в разы. Минимум – вдвое. Ночь – это с 23 вечера до 6 утра, когда основное производство спит. То же физическое лицо или предприятие с учетом экономической заинтересованности мого бы какие-то свои технологические процессы смещать по времени суток. Это было бы выгодно и предприятию, и рабочему, который вышел в ночную смену, и энергетикам, которым не нужно выполнять мероприятия по разгрузке станций, - говорит Михаил Малашенко.

Как сейчас разнятся тарифы на электричество?

В Беларуси уже есть дифференцированные тарифы на электричество – в зависимости от того, пользуетесь вы бытовыми приборами в дневное или в ночное время.

Так, если у вас стоит электрическая плита, то с 22 часов и до 17 часов (то есть ночью, утром и днем) ваш тариф составляет 0,0764 рубля за 1 кВт*ч. А с 17 и до 22 часов – 0,2189 рубля за 1 кВт*ч. Если же у вас в квартире газовая плита, то тарифы у вас различаются так: 0,09 рубля за 1 кВт*ч и 0,2575 рубля за 1 кВт*ч (с учетом такого же временного разграничения).

То есть уже сейчас тарифы отличаются в 2,9 раза! Чтобы пользоваться дифференцированными тарифами, у вас должен стоять специальный счетчик и вам нужно написать заявление в соответствующий филиал «Энергосбыта».