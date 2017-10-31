Борись Аркадий Бабченко

31.10.2017, 16:40

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АРКАДИЙ БАБЧЕНКО

ФОТО С САЙТА GLAVRED.INFO

Нельзя давать страху брать верх над собой.

В первый раз мы увиделись пару недель назад, на ATR. Поздоровались, улыбнулись друг другу. Я хотел извиниться, мне было важно извиниться за ту ублюдочную имперскую войну именно перед ней, хотя я и знаю, что Амина Окуева не чеченка.

Но не сложилось. Они с Адамом торопились, у меня была запись программы, а на ходу не хотелось. Подумал, что раз уж знакомство состоялось, то – в следующий раз. Следующего раза не будет. Жизнь такая, что важные вещи людям надо говорить, не откладывая в долгий ящик.

Я думал, что, уехав из России, уже никогда не буду вновь переживать это тошнотворное чувство, когда убивают твоих. Но нет. Мордор добрался и сюда.

У меня в ленте опять появилось слово "страх". Страх это нормальное чувство самосохранения. Но нельзя давать ему брать верх над собой. Ни в коем случае. Его надо перебарывать. Перемалывать. Иначе нельзя.

Аркадий Бабченко, Фейсбук