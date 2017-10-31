Байкер из Барановичей: К мотоциклистам в Украине относятся гораздо лучше 11 31.10.2017, 17:20

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Мотоциклисты рассказали о путешествиях в другие страны.

Как относятся к мотоциклистам в Украине, чем опасны грузинские водители и дороги, что такое «Сибирский самогон» и как его получить – мотоциклисты, преодолевшие тысячи километров, рассказали Intex-press о своих поездках на двух колесах в этом году.

«И на море съездил, и на мотоцикле катанул»

Андрей Никонович, стаж вождения мотоцикла 12 лет, съездил в Украину

– Мотопутешествия для меня – это возможность побывать в разных странах, увидеть различные интересные места и поучаствовать в байк-фестивалях, которых у меня в «копилке» уже около 50.

Я люблю классические мотоциклы. На них мало пластика, они более-менее универсальны: можно и по грунтовке, и по трассе ездить.

Андрей и Татьяна Никонович. Фото: архив семьи НИКОНОВИЧ

На мотоцикле я объездил Беларусь, много катался по России и доезжал аж до Мурманска, часто бывал в Украине. Но в этом году я отправился в мотопутешествие с женой Татьяной в украинскую Затоку. Мне хотелось показать ей, каково это за раз проехать на мотоцикле достаточно большое расстояние – 1300 километров в одну сторону. Для первого мотопутешествия жены этого было вполне достаточно, чтобы могла прочувствовать все прелести поездки на двух колесах на «дальняк». Да и на море нам хотелось съездить.

Утром мы сели на мой Suzuki Bandit и «долетели» до Затоки за день. По пути до границы практически все время лил дождь. Мы были в дождевиках, но все равно промокли. Останавливались в основном на заправочных станциях через 200 км.

Дороги в Украине «убитые». Но там есть свой значительный плюс – к мотоциклистам в Украине относятся гораздо лучше, чем у нас. На дороге не чувствуешь неуважения и раздражения со стороны автомобилистов. Они практически всегда подвигаются и пропускают в пробках. Мы, к примеру, попали в 15-километровую пробку в 35-градусную жару. Я и жена в экипировке, на мотоцикле баулы и кофры, и водители автомобилей, видя нас, давали проехать между их машинами. Безусловно, это было приятно.

За два дня поездки туда-обратно и семь дней отдыха у моря (жили в пансионате) мы потратили 600 долларов. Из них на бензин ушло около 180 долларов. Кстати, топливо в Украине дороже, чем в Беларуси. Литр бензина там стоит один доллар.

Жене мотопоездка далась нелегко. Особенно путь домой. Таня устала от езды на мотоцикле и иногда нервничала. На обратном пути мы даже купили ей подушку, чтобы мягче было ехать. Да и мне как водителю было сложнее ехать с пассажиром, чем одному. Устаешь быстрее и ответственности вдвое больше. Тем не менее нашим мини-путешествием мы остались довольны на все сто. А я вообще двух зайцев убил: и на море съездил, и на мотоцикле катанул.

В планах на следующий сезон – съездить в Казахстан. Это моя давняя мечта. Я был в Казахстане несколько лет назад в командировке, и мне очень понравилась местная природа, особенно – степи. К тому же это направление для мотопутешествий еще не «заезжено».

«Узнав, что я из Беларуси, просили поговорить на белорусском»

Михаил Хапалюк, стаж вождения мотоцикла 4 года, съездил на Байкал

Михаил Хапалюк. Фото: архив Михаила ХАПАЛЮКА

– Мне нравится спокойная езда на мотоцикле, поэтому круизер для меня — самый подходящий вариант. Моя Yamaha Drag Star – отличный вид транспорта для путешествий.

На мотоцикле я объездил практически всю Беларусь, а в этом году отправился в свое самое дальнее мотопутешествие – на Байкал, затем посетил столицу Бурятии – Улан-Удэ. Поездка заняла чуть больше месяца, за это время я «накатал» около 15,5 тысячи километров.

С погодой в путешествии мне не повезло. Большую часть времени шли дожди. Пару раз даже возникали мысли: «Зачем вообще поехал?». Но, встречая по дороге путешествующих под дождем велосипедистов с множеством сумок, я успокаивался: мне еще повезло.

В среднем в день я проезжал 700–900 километров. Останавливался в основном только для того, чтобы заправить мотоцикл. О ночевках в пути позаботился заранее: закинул в соцсети пост о своем путешествии, и местные мотоциклисты принимали меня и предоставляли ночлег бесплатно. Я же им дарил сувениры – магнитики и наклейки, которые взял с собой из Барановичей. Некоторым по их просьбе оставлял на память наши монеты.

Евгений Комаровский. Фото: архив Евгения КОМАРОВСКОГО

Вообще в пути мне везло на хороших людей. Например, по дороге я потерял кофр (кстати, за время путешествия терял много вещей – гаечный ключ, бутылки с водой, полотенца), так какой-то дальнобойщик подобрал мой кофр и вернул его, догнав меня на заправке.

Случалось, что у меня заканчивался бензин. Один раз я минут 20 тянул свой мотоцикл, который весит 300 кг, до АЗС. В другой раз меня спасли дорожники – «слили» со своей техники пару литров топлива. Ребята, узнав, что я из Беларуси, попросили поговорить на белорусском языке. Я выполнил их просьбу и был удивлен, что они ничего не поняли.

Дороги в России лучше, чем у нас, хотя встречались и «убитые» участки. Заметил, что ремонт дорожного покрытия там делают очень быстро: ехал на Байкал по участку, который был на стадии ремонта, а возвращался уже по свежему асфальту.

Автовладельцы в России лучше относятся к мотоциклистам. Водители легковых авто и фур пропускают байкеров в пробках и не злятся. Там не важно, на чем ты едешь – на легковушке, большегрузе или моте, все друг друга уважают. Белорусским водителям, на мой взгляд, этого не хватает.

Под Красноярском я попал на байк-фестиваль и был там единственным белорусом. Организаторы пригласили меня, как самого дальнего гостя, на сцену и подарили кошелек и мотокуртку. К сожалению, куртка вскоре пропала: либо украли, либо я потерял по дороге. Мне было неловко перед ребятами, но я рассказал им о случившемся. А они только посмеялись и сказали, что эта куртка уже четыре раза терялась до того, как попасть ко мне.

На Байкале я провел целый день. Я испытал такой кайф от того, что моя давняя мечта сбылась. Потом заехал в Улан-Удэ и прогулялся по вечернему городу.

За месяц путешествия я увидел в разы больше, чем за несколько лет. Поездка обошлась мне в 900 долларов. Большая часть – 600 долларов – ушла на заправку мотоцикла.

По дороге на Байкал я выполнил норматив на «Сибирский самогон». Это такое звание, которое присуждают мотоциклисту. А на обратном пути сдал на русский аналог американского звания Iron Butt, который в России называется «Железная Жопа», проехав 1667 км за 18 часов.

В будущем я хочу поехать на мотоцикле в Норвегию и вернуться через Европу, съездить на Алтай, в Грузию и Армению.

«В Грузии мотодвижение только развивается»

Евгений Комаровский, стаж вождения мотоцикла 4 года, съездил в Грузию

– Мой Honda Shadow – прекрасный вариант для поездок как по городу, так и на «дальняк». За четыре сезона на мотоцикле я «накатал» несколько тысяч километров по Беларуси, ездил вместе со своей девушкой Любовью в Сочи и Крым. В этом сезоне мы с Любой отправились еще дальше – в Грузию. За 23 дня поездки к пробегу прибавилось 8300 километров.

На мой взгляд, Грузия – идеальная страна для путешествий на мотоциклах, особенно на внедорожных. К белорусам в Грузии относятся хорошо, языкового барьера практически нет. Но, общаясь с грузинами, следует избегать разговоров о политике, Абхазии и Южной Осетии.

Дороги достаточно неплохие, хотя на перевалах часто встречается отсутствие покрытия. Мало того, что это грунтовая дорога, так она вся в наклонах, резких поворотах, спусках и подъемах. Где-то это все усыпано камнями, где-то – остатками асфальта. На одном из таких перевалов я пробил заднее колесо.

Возможно, из-за таких дорог местные жители любят ездить на внедорожных эндуро и турэндуро. В Грузии просто рай для этих мотоциклов. Хотя местных мотоциклистов, как я заметил, немного. Мотодвижение в Грузии только развивается. А вот путешествующих мотоциклистов мы встречали немало: из Голландии, Швейцарии, Германии, не говоря уже о России и Беларуси.

Грузины очень добрый, отзывчивый и невероятно гостеприимный народ. Единственную серьезную проблему представляют грузины-автомобилисты. Русские, которые, как всем известно, любят «погонять», хватаются за головы от того, как ездят грузины.

Ездят грузины очень быстро и очень опасно. Что такое уступить дорогу, они, наверное, не знают. Они не пропускают ни пешеходов, ни полицию, ни скорую. Когда местный водитель видит, что ты его обгоняешь, он прибавит скорость, а если заметит знакомого водителя, то может остановиться прямо посреди дороги, чтобы поговорить.

Ночью в горах лучше не ездить: каждый второй грузин не выключает дальний свет фар и «слепит» тебя. Кроме того, грузины постоянно сигналят, что очень раздражает. Но страшнее всего столкнуться с грузином на «аварийке». Если грузинский водитель включил аварийную сигнализацию, то от него лучше держаться подальше – он может и через двойную сплошную поехать, и из крайней левой полосы направо повернуть. Единственное правило, которое соблюдают водители-грузины, – это остановка на красный сигнал светофора.

Еще одна проблема грузинских дорог – коровы. Лежащих посреди проезжей части коров или неторопливо переходящих дорогу можно встретить даже в крупных городах. Водителям ничего не остается, как ждать или объезжать их.

Гораздо хуже обстоит дело со свиньями, которые в некоторых районах в большом количестве пасутся на вольных хлебах. Если корова ходит медленно и спокойно, и можно рассчитать, как она себя поведет, то поведение свиньи непредсказуемо. Может находиться на обочине и вдруг резко рвануть прямо под колеса.

Домой мы возвращались через Северную Осетию, где на два дня остановились на реке Терек. Там было страшно – мы часто слышали выстрелы. Потом нам объяснили, что, скорее всего, это местные отмечали свадьбы, дни рождения или другие праздники.

Также мы заехали на Эльбрус и поднялись на высоту 4000 метров. У подножия горы я ощутил немой восторг и ступор – там потрясающе красиво. Подниматься на Эльбрус было тяжело. Сделаешь 5-10 шагов, и нужен отдых. Кислорода не хватает, дух захватывает, холодно. А в плане одежды мы не подготовились – джинсы и легкие куртки.

Во время путешествия мы спали в палатке и готовили еду на костре. Только шесть ночей провели в хостелах и на съемной квартире.

Побывали мы и на байк-фэсте недалеко от Ростова. Пообщались с местными мотоциклистами и как самые дальние гости получили приз в виде шлема и грамоты.

Во время путешествия мы сдали на Iron Butt, проехав за 23 часа 1650 километров.

Люба перенесла путешествие стойко, помогала мне собирать-разбирать лагерь и готовить еду. Вдвоем было и тяжело, и легко одновременно. Поездка обошлась нам в 800 долларов, половина из которых ушла на заправку мотоцикла.

В следующее мотопутешествие я планирую поехать на Алтай, где еще более жесткие и сложные условия. А если не получится туда, то вновь вернусь на Эльбрус и сделаю восхождение.