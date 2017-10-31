Юрий Рубцов: В Германии минимальная оплата часа работы — $9 4 31.10.2017, 17:39

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Юрий Рубцов

Бывший белорусский политзаключенный ждет рассмотрения апелляции в деле получения политического убежища.

Бывший белорусский политзаключенный, гомельчанин Юрий Рубцов, который попросил политическое убежище в Германии, рассказал nv-online.info о том, когда будет рассмотрена его апелляция, и чем он занимается сейчас в Германии.

— Моим делом занимаются адвокаты, остается только дожидаться суда, — рассказывает Юрий Рубцов. — Три раза в неделю хожу на курсы немецкого языка. Подрабатываю помощником домашнего мастера в общежитии, в котором живу. Жизнь однообразная. Одно можно сказать — материальных затруднений нет. Чуть больше месяца назад сделали операцию на колене, прошел курс лечебной гимнастики.

— Что входит в обязанности помощника домашнего мастера?

— Меняю сгоревшие лампочки, поломанные замки в дверях. Дважды выламывал двери в комнаты, в которых нечаянно закрылись малыши, а открыть замок не могли. Собираю мебель жильцам, устраняю течи воды. Даже вентиляцию чистил. Одним словом, смотрю за всем домом. Соседи, граждане Германии, иногда просят помощь, так что им тоже не отказываю. Меняю колеса на авто, иногда помогаю занести мебель. Так что сильно скучать не приходится. Слежу за тем, чтобы в доме все функционировало.

— У вас есть какая-то фиксированная зарплата?

— Есть пособие — 315 евро. И не очень большая зарплата, хотя работаю официально. Вообще, в Германии минимальная оплата одного часа — не менее 8 евро. Но я — не гражданин Германии, поэтому предлагается подработка, которая оплачивается по 80 центов в час, а работать можешь четыре часа в день. В итоге в месяц выходит 68 евро. Это — общественная нагрузка с небольшой выплатой. Я, честно говоря, не хотел этим заниматься, но мастер, увидев мои поделки из дерева, настоял на том, чтобы именно меня взяли к нему помощником, хотя были и другие желающие на это место.

— Юрий, когда примерно рассмотрят вашу апелляцию?

— Об этом мне ничего не известно. В Германии нет жестких ограничений по времени заседания суда с момента подачи заявления. Поэтому ждем…

Напомним, что гомельчанин Юрий Рубцов стал известен как "человек-майка". На уличные акции оппозиции в Минске он выходил в майке с политическими надписями. Самым известным стал лозунг "Лукашенко, уходи!". В октябре 2014 года Рубцова осудили на два с половиной года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа, обвинив в оскорблении судьи. На "химии" Рубцов отказывался работать, требуя достойный заработок, и объявил голодовку. Он даже сделал себе на груди тату "Лукашенко, уходи".

28 мая 2015 года суд приговорил Рубцова к двум годам колонии общего режима. Но 22 августа его в числе других политзаключенных помиловал своим указом Лукашенко. После этого Юрий Рубцов уехал и попросил политическое убежище в Германии, решения пришлось ждать около года. Оно оказалось не в пользу бывшего белорусского политзаключенного.