Послы стран ЕС и США посетили Куропаты 1 31.10.2017, 17:57

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Дипломаты возложили цветы к мемориалам.

Сегодня, 31 октября, главы дипломатических миссий стран Европейского союза, которые работают в Минске, вместе с временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Беларуси посетили Куропаты. Дипломаты возложили цветы к мемориалам.

«Для дипломатов стало традицией собираться на «Дзяды» или около этой даты, чтобы почтить память жертв тоталитарных режимов двадцатого века», - говорится в сообщении представительства Евросоюза в Беларуси.