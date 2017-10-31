закрыть
31 октября 2017, вторник, 20:05
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Послы стран ЕС и США посетили Куропаты

1
  • 31.10.2017, 17:57
  • 1,245

Дипломаты возложили цветы к мемориалам.

Сегодня, 31 октября, главы дипломатических миссий стран Европейского союза, которые работают в Минске, вместе с временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Беларуси посетили Куропаты. Дипломаты возложили цветы к мемориалам.

«Для дипломатов стало традицией собираться на «Дзяды» или около этой даты, чтобы почтить память жертв тоталитарных режимов двадцатого века», - говорится в сообщении представительства Евросоюза в Беларуси.


Мнение

Чаму я заўзятар Барсэлёны
Чаму я заўзятар Барсэлёны Алег Дашкевіч
Удар по Кремлю
Удар по Кремлю Алексей Арестович
Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года!
Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года! Аркадий Бабченко
Гипсовые призраки
Гипсовые призраки Ирина Халип


Интервью

Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас