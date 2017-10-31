Послы стран ЕС и США посетили Куропаты

Послы стран ЕС и США посетили Куропаты1
- 31.10.2017, 17:57
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Дипломаты возложили цветы к мемориалам.
Сегодня, 31 октября, главы дипломатических миссий стран Европейского союза, которые работают в Минске, вместе с временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Беларуси посетили Куропаты. Дипломаты возложили цветы к мемориалам.
«Для дипломатов стало традицией собираться на «Дзяды» или около этой даты, чтобы почтить память жертв тоталитарных режимов двадцатого века», - говорится в сообщении представительства Евросоюза в Беларуси.