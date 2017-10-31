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Польский самолет едва не коснулся земли крылом

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  • 31.10.2017, 18:10
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Пассажирский Boeing 737-800 следовал из Франкфурта-на-Майне в Зальцбург.

Самолет польской авиакомпании Enter Air совершил опасный маневр во время посадки. Причиной стал сильнейший ветер урагана «Герварт», пишет The Aviation Herald.

Инцидент произошел 29 октября этого года. Пассажирский Boeing 737-800 следовал из немецкого Франкфурта-на-Майне в австрийский Зальцбург.

Самолет заходил на посадку, когда бортовая система сообщила о сильнейшем ветре скоростью 13 м/с с порывами до 23 м/с. Самолет сделал круг и снова попытался сесть, однако резкий порыв ветра наклонил его так, что крыло опустилось почти до самой земли.

С земли это выглядело так:

 В итоге после нескольких кругов самолет вернулся в Франкфурт-на-Майне, где приземлился без происшествий 70 минут спустя.


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