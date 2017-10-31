Солистка Baccara: Белорусскую сметану люблю больше, чем красную икру 1 31.10.2017, 18:23

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Мария Мендиола

Фото: MogilevNews.by

Участница популярной испанской поп-группы Мария Мендиола рассказала о своих гастрономических предпочтениях.

Об этом Мария Мендиола рассказала журналистам во время пресс-конференции, прошедшей в рамках музыкального фестиваля ´Золотой шлягер´ в Могилеве, передает bobruin.by.

Правда, ее самое любимое блюдо - блинчики со сметаной и красной икрой. Такие готовят только в Беларуси, России и Украине, заметила Мария Мендиола. А вот для коллеги Кристины Севильи, которая вышла замуж и теперь живет в Германии, певица захватила на ´Золотой шлягер´ испанский хамон. По деликатесу подруга соскучилась и просила обязательно захватить его с собой.

Однако стоит заметить, что солистки группы "Баккара" очень щепетильно относятся к еде. Во многом себя ограничивают ради сохранения хорошей формы. Например, организаторы ´Золотого шлягера´ были удивлены, что артистки отказались от ужина накануне выступления.

К слову, самодисциплина приносит свои плоды. В свои 65 лет Мария Мендиола, без преувеличения, выглядит прекрасно. Но это, в том числе, благодаря постоянным путешествиям, переездам и танцам, без которых не обходятся выступления испанской поп-группы.

Гостья подчеркнула, что абсолютно не жалеет, что когда-то эстрадную карьеру предпочла балетной. ´Профессиональная жизнь танцовщицы не только коротка, но и травматична, - отметила она. - Четыре года назад мне даже пришлось перенести операцию на ногах. Доктор сказал, что это отголоски моих занятий на пуантах´.

Один из лучших дуэтов Европы 80-х годов, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса как женская группа, продавшая 16 млн. пластинок с синглом Yes sir, I can boogie, до сих пор активно гастролирует.

До Могилева вокалистки были в Вильнюсе, еще раньше записывали новогоднюю программу в Кремлевском дворце в Москве. Часто группа выступает в курортных зонах Испании. Однако, по признанию Марии Мендиолы, на улицах родного Мадрида ее узнают не часто, поскольку выходит на улицу без косметики и в больших черных очках.

Говоря о музыкальных предпочтениях, артистка заметила, что до сих пор любит песни 70-х - 80-х. "В них есть душа и мелодия, которая хорошо запоминается, легко подпевать, - подчеркнула гостья. - А современные композиции не так просты в восприятии, даже не понятно, что под них можно делать, разве что подтопывать".

На "Золотом шлягере" группа впервые. И хотя дорога до Могилева для артисток не близкая, по мнению Марии Мендиолы, выступление в таком прекрасном городе и на замечательном фестивале стоит потраченного времени.