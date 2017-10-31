Кто напугал Путина 8 Алексей Алексеенко

31.10.2017, 18:33

3,678

Владимир Путин

К вопросу о том, зачем определенные заокеанские силы «собирают» биоматериалы россиян.

Сегодня президент РФ произнес следующую тираду: «Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации? Вот вопрос: вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально». Конечно, сказанное президентом стало большой неожиданностью для научной общественности страны, для всех людей с высшим и средним образованием.

Тут мне вспомнился случай, происшедший с одним моим бывшим коллегой по биологической науке. Тогда, в далеком 1993 году, оба мы удостоились исследовательских грантов от британского Wellcome Trust Foundation. Я ковырял на эти деньги свою науку, а он свою. Его наука была такая: убедиться, что под действием радиоактивного заражения у людей действительно возрастает частота мутаций (можете смеяться, но тогда это никто не мог наглядно продемонстрировать). Лучшее в мире радиоактивное заражение тогда было вокруг украинского Чернобыля. Именно оттуда мой коллега возил в чемоданчике собранные образцы биоматериалов. Возил в Лондон, где происходило исследование. Через Москву.

И, естественно, однажды был остановлен бдительным российским таможенником, рассмотревшим в багаже подозрительные пластиковые пробирки.

— Что везем? — в голосе таможенника звучало предвкушение.

В этот момент коллега решил, что его главное оружие — правда.

— Кровь чернобыльских детей, — честно ответил он. И безмолвная фигура побледневшего таможенника перестала подавать признаки жизни.

В 1993-м уровень институционального невежества в стране еще не достиг критической отметки, а невежество частное, казалось, так легко преодолеть силой разума.

Тот давний случай — если, конечно, президент страны узнает о нем из нашей заметки, — может частично ответить на его недоумение: «Вот это зачем делают?» Существуют и более подробные варианты ответов. В частности, биоматериалы представителей разных стран и этносов уже много десятилетий собирают популяционные генетики, начиная с Луки Кавалли-Сфорцы. Из них они узнают, откуда взялись разные народы и как человек разумный, двигаясь из Африки, постепенно заселил четыре континента. Об этом президент и граждане его страны могут прочесть в чудесной популярной книжке Уэллса Спенсера «Генетическая одиссея человека». Сам Уэллс Спенсер неплохо проездился по бывшему СССР и лично собирал биоматериалы во многих регионах.

Собирать биоматериалы из разных стран — серьезный бизнес для фармацевтических компаний. На основе частот различных аллелей генов они делают предсказания о том, какие регионы станут перспективными рынками для тех или иных разработок. Современная прикладная биология, со всеми ее геномами, транскриптомами, протеомами и метаболомами, просто не может обойтись без того, чтобы иметь перед глазами по возможности более подробную картину биологического разнообразия человечества. Оставить какой-то регион за рамками этих исследований ученые могли бы лишь по одной причине — если бы раз и навсегда махнули на него рукой.

Вряд ли, однако, президента РФ настолько уж напугал прогресс познания как таковой. Вероятнее всего, он имел на уме потенциальную опасность создания генетического оружия. Против русских, естественно, как же иначе. Здесь научная общественность могла бы его легко успокоить: генетического оружия не бывает. По той простой причине, что не существует генетических маркеров наций — по крайней мере, в современном понимании этого слова.

Но научная общественность его не успокоила, и вот тут-то начинается самое интересное. Как показал разбираемый нами инцидент, у главы государства, по-видимому, нету ни желания, ни возможности обращаться за разъяснениями к ученым (собранным для государственного удобства в Российскую академию наук). Тот факт, что глава государства уже не впервые говорит глупости на эту тему, да еще и вне всякой связи с контекстом разговора, как сейчас, свидетельствует о том, что эта воображаемая угроза его не на шутку тревожит. У государственных механизмов было время, чтобы провернуться со скрежетом и выдать национальному лидеру авторитетнейший доклад от лучших академиков одной восьмой части. Но механизм не скрежетал, а академики занимались, как прежде, своими склоками. Зачем президенту эти академики, он и сам, наверное, так сразу не ответит.

О том случае, который, по всей вероятности, напугал главу государства, авторитетные специалисты высказали некоторые догадки. Очевидно, все началось с тендера, объявленного в США на сбор образцов синовиальной жидкости (проще говоря, суставной смазки): такие данные нужны для того, чтобы лечить артрит — заболевание, от которого страдают многие ветераны вооруженных сил США. Впрочем, если кто-то не хочет этому верить, то, конечно, и не надо. Невежество не запретишь, а уж президенту суверенной России вообще никто ничего не может запретить, даже и что-то разумное.

На всякий случай мы попросили биолога Михаила Гельфанда прокомментировать ситуацию. «А что тут комментировать? Я уже все прокомментировал», — ответил он, но все же добавил еще пару слов, на этот раз приличных. Итак, чего же не понимает президент России?

«Он не понимает, что не надо слушать идиотов. Он не понимает, что, чтобы собирать генетический материал русских, не надо шпионить по подворотням, в Америке русских хватает. Не понимает он того, что не существует никакого генетического оружия. Сколько я занимаюсь биологией, столько существуют байки про генетическое оружие. Они всегда выскакивают из каких-то околовоенных кругов. Мы же не знаем, что делает военная наука. Там все засекречено, и лишь нет-нет да и выскочит наружу то вечный двигатель, то психотронное оружие, то какая-нибудь другая гравицапа.

А дальше нет предмета для обсуждения — просто тотальное, страшное невежество, разогреваемое какими-то не очень добросовестными людьми».

Национальный лидер уверяет нас, что бояться нечего: «Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться. Они пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны».

Ну, положим, чего хотят они, мы вроде бы выяснили: изучать генетику человека, создавать новые лекарства, лечить артрит у ветеранов. Но вот что в такой исторической ситуации должны делать мы, становится уж совершенно непонятно. У кого-то есть предложения?

Алексей Алексеенко, «Сноб»