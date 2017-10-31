Охранника из Полоцка, снявшего как милиционер пинает кота, хотят уволить 4 31.10.2017, 18:47

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По закону же, гражданин, ставший свидетелем правонарушения, обязан сообщить об этом в органы.

Как мы писали ранее, прапорщика Полоцкого РОВД уволили за то, что он на улице пнул котенка. Это произошло около магазина «Дионис» в Полоцке. Инцидент зафиксировала камера наблюдения, видео попало в сеть. На записи видно, как прохожий крупного телосложения делает шаг в сторону сидящего около магазина котенка и сильно пинает его, пишет vkurier.by.

Охраннику магазина, который снял на камеру мобильного телефона видеозапись с монитора камер видеонаблюдения и затем распространил запись, грозит увольнение, сообщил заместитель председателя Свободного профсоюза Белорусского (СПБ) по Витебской области Николай Шарах.

- По закону, гражданин, ставший свидетелем правонарушения, обязан сообщить об этом в органы. Здесь правонарушение налицо – жестокое обращение с животными, поэтому действия охранника как гражданина, возможно, не совсем продуманы, но эмоционально объяснимы. Не знаю, какие права и обязанности прописаны в трудовом договоре, но если охранник нарушил его, то в данном случае должен быть индивидуальный трудовой спор, – прокомментировал Николай Шарах.

А вот как отреагировало УВД Витебского облисполкома:

- В социальных сетях появился видеоролик, на котором «мужчина бьёт ногой кота возле магазина Дионис в Полоцке». Органами внутренних дел проведена проверка по данному факту. Было установлено, что неблаговидный поступок совершил сотрудник полоцкой милиции. В результате проверки руководством принято решение об его увольнении в связи с совершением проступка, дискредитирующего звание сотрудника органов внутренних дел.

По факту жестокого обращения с животным начат административный процесс.

Интересно, что, как пишет город.214, ссылаясь на начальника службы охраны в отделе маркетинга магазина «Дионис», нет никаких фактов, подтверждающих, что именно охранник магазина выложил резонансное видео в Интернет. Поэтому никаких увольнений в охране не предвидится.