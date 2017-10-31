Россияне вернули в Беларусь виноград с трипсом 7 31.10.2017, 18:55

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Белорусские посредники «погорели» на реэкспорте.

Об этом сайту Сharter97.org сообщила пресс-служба «Россельхознадзора»:

«О возврате очередной партии винограда, зараженного трипсом

30 октября т.г. при проведении карантинного фитосанитарного контроля турецкого винограда, ввезенного из Республики Беларусь, в смоленском ООО «Альфа Транс» специалисты Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям обнаружили в импортной растительной продукции карантинный организм.

Данный груз весом более 20 тонн направлялся в Москву. Отправителем продукции, указанным в представленных для контроля реэкспортных документах, которые должны были гарантировать ее фитосанитарное благополучие, являлось РУП «Белтаможсервис».

Экспертиза, проведенная референтным центром Россельхознадзора ФГБУ "Брянская МВЛ", подтвердила заражение винограда западным калифорнийским (цветочным) трипсом (Frankliniella occidentalis).

С целью недопущения проникновения на территорию Российской Федерации выявленного карантинного объекта груз возвращен на сопредельную территорию».