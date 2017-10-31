Геннадий Федынич: В профсоюз РЭП вступило рекордное количество членов 1 31.10.2017, 19:09

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Геннадий Федынич

Независимый профсоюз РЭП нужен людям.

28 октября прошел Пленум профсоюза РЭП – собрание Совета организации, которое проводится два раза в год, пишет praca-by.info.

Члены Совета, высшего руководящего органа, доизбрали членов в состав Совета: Елену Линкевич, нового председателя Речицкой организации, и Андрея Стрижака, заместителя председателя Гомельского профкома. (Совет формируется из представителей региональных и первичных организаций).

Кроме участия в голосовании, руководители и представители профорганизаций со всей Беларуси рассказали о ситуации в регионах и работе активистов.

Гомель

Виктор Козлов, лидер профсоюза в Гомельской области, рассказал, что состав гомельского профкома на последнем отчетно-выборном собрании обновился на 60%, и заместителем председателя стал Андрей Стрижак.

Андрей Стрижак, ответственный за связи с общественностью в организации, рассказал о результативности кампаний профсоюза РЭП: отмена Декрета №3 и детского принудительного труда, а также кампании против дедовщины в армии, которую начали активисты профсоюза Судаленко и Стрижак.

Брест

Зинаида Михнюк, заместитель председателя и представитель профсоюза в Брестской области, рассказала и о достижениях, и о проблемах. Плюсы – удалось сохранить профгруппы на предприятиях: на «Светотроне» и «Ритме»; есть группа на базе Пружанского радиозавода. Большая группа в Барановичах у Рыгора Грыка – 28 человек; работает группа в Кобрине. В Березе, несмотря на то, что есть большие предприятия и желающие вступить в профсоюз, дальше намерений дело не пошло: люди боятся вступать в независимый профсоюз, и у них есть на то основания. Одна из проблем профсоюза – много задержаний активистов и давления на них. Например, один из рабочих хотел выйти из ФПБ ради вступления в РЭП, но давление администрации привело к тому, что его членство в независимом профсоюзе осталось тайным.

Костюкова Татьяна, руководитель профгруппы на «Цветотроне», рассказала о плачевной ситуации на предприятии. Год назад прошла оптимизация, которая заключалась в том, что завод выгнали со своих площадей и полностью демонтировали производство печатных плат. Увольнения продолжаются: сейчас на «Цветотроне» работает 250 человек; в планах руководства – уволить еще 60. Скоро сложится критическая ситуация, когда профсоюзная организация останется, а завода не будет.

Александра Гурина, лидер брестской городской организации, кроме прочего, сообщила о проблеме, типичной для многих городов: организация большая, более 200 членов; но среди них встречаются и люди, обратившиеся в профсоюз за юридической помощью: после получения помощи они пропадают.

Могилев

Алексей Евгенов, представитель профсоюза РЭП в Могилевской области, напомнил, что не так давно председателем городской Могилевской организации был избран Александр Хамратов, юрист, правовой инспектор труда профсоюза РЭП, хорошо известный в регионе как защитник трудовых прав. А трудности Могилевской области – такие же, как и по всей стране: многие люди уезжают на заработки. Как вариант решения проблемы сбора членских взносов Алексей Евгенов назвал оплату с помощью системы ЕРИП.

Юрист Юрий Беляков посоветовал пользоваться разработанной им инструкцией уплаты членских взносов через ЕРИП.

Анна Дусь и Денис Худовец, сокоординаторы молодежной сети профсоюза, попросили профгрупоргов способствовать большей активности и инициативности молодых членов профсоюза в своем регионе, напомнили о предстоящем координационном совете, который пройдет 5 ноября.

Бобруйск

Галина Смирнова, председатель Бобруйской организации, напомнила, что людям в Бобруйске и районе очень нужны семинары по охране труда: часты случаи давления на работников, уговоров оформить производственную травму как бытовую и другие нарушения. На встречи с юристами можно приглашать не только членов профсоюза.

Гродно

Василий Коробов, профсоюзный лидер Гродненской области, главной проблемой назвал отъезд людей на заработки в другие страны; но, с другой стороны, отметил новую активность людей в Мостах и Волковысске.

Круглое

Зинаида Мелещенко, руководитель организации из Круглого Могилевской области, рассказала о том, как тяжело активистам профсоюза в маленьких городах: там все на виду, и если власти поставили целью преследовать человека, то возмездие его настигнет даже спустя время.

Витебск

Георгий Разумов, представитель профсоюза РЭП в Витебской области, напомнил: этим летом появилось так много желающих вступить в независимый профсоюз, что стало возможным организовать новую профгруппу; так появилась организация в Полоцке и Новополоцке, двадцать восьмая по счету региональная организация в профсоюзе РЭП.

Василий Береснев, руководитель самой быстрорастущей профсоюзной организации, рассказал об уникальной ситуации, которая сложилась в Орше. С начала года профгруппа выросла от 14 зимой до 200 членов на сегодняшний день. Василий Береснев объясняет это ничем иным, как реальной помощью профсоюза РЭП «тунеядцам» во время протестов против Декрета №3: люди увидели активную организацию и захотели присоединиться к ней. Теперь Орша – единственный город в Беларуси, где власть пошла на диалог с активистами. С тех пор силами неравнодушных граждан, в том числе и членов профсоюза РЭП, были налажены общественные работы для безработных; прошли ярмарки вакансий конкретных предприятий; Василий Береснев вскоре должен принять участие в совместной программе с ООН «Развитие малых городов» для Барани; женская сеть собирается два раза в месяц для правовой учебы; молодежная сеть организовала крупный турнир дворового футбола, в котором участвовало более 300 человек…

– Авторитет завоевать не просто, сказал Василий Береснев. - Его не завоюешь одними маршами.

Профсоюзный лидер имел в виду авторитет РЭПа не только среди работников:

– Власть уже стала любезно разговаривать с нами; совсем не так, как раньше. И многие политические организации заметили нашу деятельность, захотели присоединиться. Но мы предпочитаем действовать самостоятельно.

Подведением итога работы профсоюза за год стали слова председателя профсоюза РЭП Геннадия Федынича:

– В этот год – когда идет сильнейшая атака на профсоюз – к нам вступило рекордное количество членов. Значит, профсоюз РЭП нужен людям.