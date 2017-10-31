Польша разместит у себя системы ПВО Patriot уже в 2019 году 31.10.2017, 19:24

Министр обороны Польши сообщил, что первые ракетные комплексы будут доставлены в течении двух лет.

Польша разместит на своей территории системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot уже в 2019 году. Об этом сообщил министр обороны Польши Антоний Мацеревич, передает «Польское радио».

Министр сообщил, что первые американские зенитно-ракетные комплексы появятся на территории страны в течении ближайших двух лет, поскольку такие сроки оговорены на последних переговорах между Польшей и фирмой Raytheon.

Отмечается, что ускоренные поставки Patriot связаны с переговорами с Белым Домом и поддержкой этих переговоров самим президентом США Дональдом Трампом. Согласно подписанному в июле меморандуму, поставки ракетных комплексов Patriot будет разделено на два этапа.

Также Мацеревич рассказал о программе Narew, то есть о системе противовоздушной обороны малого радиуса действия - до 25 км. Министр убежден, что большую часть элементов этой системы Польша создаст самостоятельно, а ракеты для Narew, скорее всего, будут куплены у Британии.

По словам Мацеревича, запуск системы ПВО по программе Narew будет возможным раньше, чем планировалось, в 2021-22 годах.

21 июля президент Литвы Даля Грибаускайте выступила за постоянное размещение в Балтийском регионе американских систем ПРО Patriot для сдерживания России. Она отметила, что неважно, где будут размещены установки - в странах Балтии или в Польше, а важна скорость ответа на угрозу с воздуха.