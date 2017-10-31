10 привычек счастливых людей 31.10.2017, 19:39

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Ученые доказали, что именно эти привычки делают людей счастливыми.

Что делают почти все счастливые люди? То, что наполняет их радостью! Наука давно пришла к выводу, что определенные бытовые действия способны удержать чувство счастья благодаря химическим реакциям, которые они вызывают в нашем мозге, пишет cosmo.com.

Итак, счастливые люди:

ПЬЮТ КОФЕ

Этот ароматный напиток не только бодрит нас, но и повышает настроение. Согласно исследованиям в Гарварде, женщины, которые регулярно пьют кофе, меньше подвержены депрессии. Помни, однако, что в этом деле главное – не переборщить. Две чашки кофе в день вполне достаточно. Также можешь дополнить этот ритуал кусочком шоколада: уже доказано, что он содержит триптофан, который влияет на выработку серотонина – гормона хорошего настроения.

И ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

Несколько чашек в день хватает, чтобы снять стресс и расслабиться.

НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЖИРОВ

Конечно, речь идёт не о чипсах и картошке фри. Избежать депрессивного настроя помогают полезные жиры, которые содержатся в авокадо, орехах, рыбе (особенно, в лососе). Их стоит употреблять хотя бы два раза в неделю, но, если нет такой возможности, присмотрись к обычному рыбьему жиру. Сейчас его выпускают в капсулах, так что вкуса ты не почувствуешь, зато принесешь пользу душевному состоянию.

ЕДЯТ ЗЕЛЕНЬ

В рационе счастливых людей много листовой зелени, шпината, капусты. Согласно исследованиям, эти продукты богаты фолиевой кислотой – витамином, который повышает уровень гормона дофамина в организме. А дофамин, как известно, тоже отвечает за удовольствие от жизни.

МНОГО ДВИГАЮТСЯ

Счастливые люди активны: они бегают по утрам, делают зарядку, катаются на велосипеде, занимаются танцами или йогой, много ходят. Необязательно истязать себя упражнениями, бежать марафон или садиться на шпагат. Достаточно гулять хотя бы 20-30 минут в день: ходьба тоже активизирует кровообращение, благодаря чему высвобождаются эндорфины – гормоны радости.

ПРИНОСЯТ ДОМОЙ ЦВЕТЫ

И снова гарвардские исследователи обнаружили, что привычка ставить дома свежие цветы снижает тревожность, придаёт энергии и повышает энтузиазм в работе. Намекни любимому, как тебе важно получать красивые букеты. Или же не стесняйся покупать их себе сама!

ЛЮБЯТ АРОМАТ ЦИТРУСОВЫХ

Эфирные масла лимона, апельсина или грейпфрута помогают взбодриться и снять стресс. Сейчас они доступны почти в каждой аптеке. Добавь пару капель масла в аромалампу, и радостное настроение не заставит себя долго ждать!

ОТКРЫВАЮТ ШТОРЫ

Уже доказано, что хорошее освещение комнаты и рабочего места значительно улучшает самочувствие и настраивает на рабочий лад, тогда как в хмуром помещении вдохновение нас, как правило, покидает.

ПОЮТ

Исследователи Манчестерского университета выяснили, что пение активизирует участки мозга, отвечающие за удовольствие. Счастливые люди поют всегда, когда есть желание и возможность: в душе, машине, караоке-барах. Попробуй и ты!

БЛАГОДАРЯТ

Удивительно, но благодарные люди реже поддаются депрессии и бессоннице. Более того, умение быть признательными способно поддерживать наш иммунитет! Постарайся же развить в себе этот навык, если ты им ещё не владеешь. Каждый день хотя бы на минутку задумайся, кому и за что ты можешь сказать «спасибо». Увидишь, как впоследствии изменится твоя жизнь!