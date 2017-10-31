Сведения Совбеза по «делу Коржича» отличаются от данных СК 1 31.10.2017, 19:48

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Александр Коржич

Журналисты обнаружили странное расхождение в ответах ведомств.

«Еврорадио» получило ответ Совбеза на обращение по поводу того, как продвигается расследование «дела Коржича». В нем сказано, что после смерти 21-летнего пинчанина в военной части в Печах заведены уголовные дела в отношении 15 человек:

«По факту смерти рядового Коржича А.А. возбуждены уголовные дела в отношении 15 человек, расследование проводит Следственный комитет Республики Беларусь, по результатам которого будут приняты решения в отношении других должностных лиц военного ведомства, виновных в гибели солдата и вскрытых фактах неуставных отношений», — сказано в ответе, датированном 25 октября.

Но 31 октября Следственный комитет заявил, что уголовные дела возбуждены всего против 10 военнослужащих. Среди них 8 сержантов, 1 прапорщик и 1 офицер. В сообщении СК упоминается еще один офицер, который остается в статусе подозреваемого. И всё.

Чем объясняется расхождение и где те 15 человек, о которых рассказывает в своем ответе Совет безопасности? К сожалению, выяснить это 31 октября «Еврорадио не удалось: рабочий телефон официального представителя Следственного комитета Юлии Гончаровой не отвечал, а мобильный был недоступен.