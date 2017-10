Наказание близится 1 Слава Рабинович, «Апостроф»

31.10.2017, 20:06

Слава Рабинович

Путин встал на финишную прямую.

В понедельник, 30 октября, американский политтехнолог и экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году Пол Манафорт явился со своим адвокатом в вашингтонский офис ФБР, чтобы сдаться по требованию федеральных властей. Как известно, Манафорт является фигурантом расследования о предполагаемом вмешательстве России в прошлогодние американские выборы.

Манафорт – это одна из ключевых фигур в Трампгейте/Кремльгейте. Надеюсь, он заговорит. На основании того, что он скажет, на большое жюри и на слушания Конгресса будут вызваны другие фигуранты. Эти фигуранты должны давать присягу говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Выгораживание под присягой связей Трампа с Москвой приведет к процессам, на основании которых риск импичмента будет увеличиваться в геометрической прогрессии.

Для России риски, скорее всего, в тайминге с уничтожением путинского режима. России уже некуда падать в своей репутации. Еще, наверное, года три назад было совершенно очевидно, что цивилизованные страны и их политическое руководство приняли решение заканчивать с режимом Путина, но они не знали, как это делать. Тем более, что режим Путина располагает ядерным арсеналом.

Если посмотреть на историю введения санкций против режима Путина, то они были достаточно медленными. Я думаю, что скорость и глубина этих санкций также будут увеличиваться в геометрической прогрессии. До того времени, пока не произойдут какие-либо события, включая разные сценарии: дворцовый переворот, отстранение Путина от власти, какие-то уличные революции, какие-то неожиданные повороты во время так называемых президентских выборов. В любом случае давление на режим Путина будет увеличено реально в геометрической прогрессии.

Все, что скажет Манафорт или что будут говорить разные другие персонажи в связи с этим, попадет в копилку обвинений против путинского режима, который осуществил атаку против самой важной основы американской демократии – против института выборов. В английском языке есть выражение "to corrupt the election process". Кальковый перевод на русский говорит о якобы какой-то коррупции в это процессе. На самом деле глагол "to corrupt" означает гораздо большее, нежели просто "коррумпировать", фактически это означает "внести непоправимые ошибки", которые уничтожают сам институт выборов. Соответственно, это серьезнейшее обвинение. И я думаю, что путинскому режиму через это будет не перешагнуть в среднесрочной перспективе.

В международной политике и юриспруденции чрезвычайно редки случаи, когда персональные санкции вводятся против конкретных глав государств. И хотя совершенно очевидно, какие преступления совершил Путин, особенно за последние три с половиной года, даже при этих обстоятельствах персональные санкции против него введены не были. Я думаю, Путин встал на финишную прямую по зарабатыванию персональных санкций против него самого.

