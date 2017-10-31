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Литовские таможенники нашли у белоруса спрятанные €250 тысяч

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  • 31.10.2017, 20:26
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Гражданин нашей страны вместе с семьей ехал в Литву на автомобиле.

Литовские таможенники нашли у белоруса спрятанные 250 тысяч евро, передает cust.lt.

Фото: Cust.lt

Гражданин нашей страны вместе с семьей ехал в Литву на автомобиле. В пункте пропуска Лаворишкес таможенники решили осмотреть его автомобиль «Audi».

Незадекларированные деньги лежали под задним сиденьем. Отмечается, что в основном это были купюры по 500 евро.

Деньги конфисковали, а мужчину задержали. Он, кстати, заявил, что «забыл» задекларировать евро. По факту контрабанды проводится проверка.

Фото: cust.lt

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