Литовские таможенники нашли у белоруса спрятанные €250 тысяч11
- 31.10.2017, 20:26
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Гражданин нашей страны вместе с семьей ехал в Литву на автомобиле.
Литовские таможенники нашли у белоруса спрятанные 250 тысяч евро, передает cust.lt.
Гражданин нашей страны вместе с семьей ехал в Литву на автомобиле. В пункте пропуска Лаворишкес таможенники решили осмотреть его автомобиль «Audi».
Незадекларированные деньги лежали под задним сиденьем. Отмечается, что в основном это были купюры по 500 евро.
Деньги конфисковали, а мужчину задержали. Он, кстати, заявил, что «забыл» задекларировать евро. По факту контрабанды проводится проверка.