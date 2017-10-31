Юрий Бутусов: Окуева - женщина-воин, настоящий и чистый, как кристалл, патриот 31.10.2017, 20:41

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Юрий Бутусов

Украинская военнослужащая трижды спасала жизнь своему мужу, командиру добровольческого батальона им. Дудаева Адаму Осмаеву.

Погибшая украинская военнослужащая и общественный деятель Амина Окуева не могла жить без своего мужа, добровольца Адама Осмаева, "ни минуты".

Об этом 30 октября в Facebook рассказал главред интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Она спасла ему жизнь трижды – когда вытягивала в Одессе от выдачи в РФ. Затем – когда ранила киллера из России, который стрелял в Адама в упор. И она спасла его сегодня", – отметил он.

Журналист назвал ее "женщиной-воином, настоящим и чистым, как кристалл, патриотом".

"Амина говорила мне спокойно и без пафоса: "У меня не будет детей, я не буду заниматься домашними делами. Свою жизнь я посвятила борьбе за свободу Украины и Ичкерии. Я сделала свой выбор, и я не боюсь смерти, это в руках Аллаха. Я боюсь только одного – что не успею сделать все, что в моих силах", – поделился Бутусов.

Вечером 30 октября у железнодорожного переезда в Глевахе Киевской области неизвестные из автоматического оружия открыли огонь по автомобилю, в котором находились Осмаев и его жена Окуева. Женщина скончалась от выстрела в голову. Осмаев получил ранения, но угрозы его жизни нет.

Пострадавший заявил, что к убийству Окуевой и покушению на народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука причастна одна террористическая группа.

Национальная полиция ввела план-перехват "Сирена" в Киевской и соседних областях.

1 июня в Киеве на Осмаева покушался преступник, выдававший себя за журналиста. Окуева обезвредила его с помощью огнестрельного оружия. Злоумышленник получил ранения и был госпитализирован.

Нападение совершил чеченский киллер из Санкт-Петербурга Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу Динго.

В Украине Осмаева подозревали в подготовке теракта против президента Владимира Путина. РФ делала запрос о его экстрадиции в 2012 году.

18 ноября 2014 года суд в Одессе снял с Осмаева обвинение в покушении на Путина и признал виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины – "незаконное обращение со взрывчатыми веществами", "уничтожение чужого имущества по неосторожности" и "пересечение государственной границы Украины по поддельным документам". Его приговорили к двум годам и девяти месяцам заключения (этот срок равнялся проведенному в СИЗО) и освободили прямо в зале суда.

После этого Осмаев и его жена отправились добровольцами на Донбасс, служили в полку милиции особого назначения "Киев". В феврале 2015-го, после гибели командира Исы Мунаева, Осмаев возглавил добровольческий батальон имени Джохара Дудаева. Сейчас подразделение не участвует в боевых действиях.