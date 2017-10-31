Стыдно за БАТЭ 40 Анастасия Дашкевич, «Радыё Свабода»

31.10.2017, 20:49

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Добивать Александра Венгерского штрафом после избиения и 10 суток ареста - это неприлично и низко.

Футбольный клуб БАТЭ принял решение подать иск на болельщика Александра Венгерского, который выбежал на поле во время матча Лиги Европы в сентябре. За это БАТЭ был оштрафован Союзом европейских футбольных ассоциаций на 5000 евро, и теперь клуб хочет взыскать эти деньги с Венгерского.

В своем заявлении БАТЭ пишет, что «хочет таким образом напомнить всем болельщикам о недопустимости подобного поведения на стадионе и показать, что у клуба есть правовые механизмы, чтобы адресно наказать нарушителей общественного порядка». Это тот случай, когда «правовые механизмы» есть, а стыда - нет.

Александр Венгерский пробежал с бело-красно-белым флагом через футбольное поле под аплодисменты болельщиков во время паузы, не мешая игре. Его скрутили стюарды и передали милиции. Александр говорит, что стюарды били его. Он объяснил свой поступок желанием популяризировать национальную символику, но суд дал ему 10 суток ареста.

Главный тренер футбольной сборной Игорь Криушенко назвал это наказание чрезмерным. Но сам футбольный клуб решил добавить к аресту еще и штраф 5000 евро. И здесь не тот случай, когда клуб переживает финансовые трудности и проблемы с выплатами. БАТЭ гордо подчеркивает, что весь штраф, взысканный в случае положительного решения суда, пойдет на благотворительность.

Живя в Беларуси, невозможно не видеть, как люди пытаются увековечить бело-красно-белый флаг и герб «Погоня». После того, как национальные символы заменили на почти советскую символику, за флаг хватали и арестовывали. Слышите, представители БАТЭ? За почитание исторической символики, что по праву являлась государственной, вот уже 22 года арестовывают, избивают, штрафуют людей!

Можно по-разному относиться к этому поступку Александра Венегрского. Можно приветствовать его или нет поддерживать, но добивать его штрафом после избиения и 10 суток ареста - это неприлично и низко.

Поэтому чтобы не потеряли силу все национально направленные инициативы БАТЭ, чтобы и дальше можно было поддерживать одну из любимых команд, я могу посоветовать только одно: отозвать иск. Не добивать Александра Венгерского неподъемными для него суммами.

В любом случае деньги заплатит общественность. Но я думаю, что многие люди отдадут эти деньги Александру вместо того, чтобы покупать билеты на будущие игры БАТЭ.

Анастасия Дашкевич, «Радыё Свабода»