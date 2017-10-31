Премию Гедройца получил Дмитрий Бартосик 1 31.10.2017, 21:03

Дмитрий Бартосик

Награда победителю составляет пять тысяч евро.

На торжественной церемонии, которая прошла в столичном культурном пространстве «Ок16», был объявлен победитель престижной литературной премии имени Ежи Гедройца. Им стал Дмитрий Бартосик, автор книги «Быў у пана верабейка гаварушчы». Награда победителю составляет 5 тысяч евро, передает tut.by.

Второе место у Людмилы Рублевской за книгу «Дагератып», третье присуждено Адаму Глобусу за «Зваротную перспектыву».

В этом году на премию имени Ежи Гедройца были номинированы 27 книг. Шансы на победу до последнего сохраняли семь авторов, попавшие в шорт-лист.

По книге Змитера Бартосик «Быў у пана верабейка гаварушчы» Свободный театр поставил спектакль, который стал одним из главным событий прошлого минского театрального сезона.

Также в шорт-лист вошли Валерий Гапеев (книга «Ноч цмока»), Адам Глобус («Зваротная перспектыва»), Сергей Календа («Падарожжа на край ложка»), Людмила Рублевская («Дагератып»), Алексей Толстов («Апоўначы на сіялімскім мосце») и Андрусь Горват («Радзіва „Прудок“. Дзённік»).

Премия имени Ежи Гедройца вручается с 2012 года. На нее могут номинироваться книги, изданные в бумажном или электронном вариантах в течение календарного года на белорусском языке в жанрах «художественная проза» и «эссеистика».

Ранее лауреатами премии Гедройца становились Павел Костюкевич за книгу «Зборная РБ па негалоўных відах спорту» (2012), Владимир Некляев за книгу «Аўтамат з газіроўкай з сыропам і без» (2013), Игорь Бобков за книгу «Хвілінка: Тры гісторыі» (2014), Виктор Казько за книгу «Час збіраць косці» (2015) и Макс Щур, автор книги «Завяршыць гештальт» (2016).