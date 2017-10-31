Пять белорусских министерств, которые можно ликвидировать 15 31.10.2017, 21:18

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Наша страна — региональный лидер по количеству министерств.

В Беларуси 24 министерства, в России их 21, а в Польше 19. Значительная часть из них служит ненужному вмешательству в жизнь общества. Если ликвидировать часть министерств, то общество этого не ощутит, пишет udf.by со ссылкой на ideaby.org.

Последний самостоятельный председатель правительства Михаил Чигирь вспоминал, что в свое время были серьезные предложения оставить только три министерства. Попробуем разобраться, какие министерства можно закрыть и заметит ли это общество.

Министерство образования

Трудно найти пример развитой страны без Министерство образования, кроме разве что Канады. Но в белорусских реалиях Министерство образования — элемент декора. Контракты с директорами школ заключают структуры местной вертикали, а не Министерства. Например, в Минске школы подчиняются Комитету по образованию Мингорисполкома. Поэтому когда нужно мобилизовать педагогов на доставку анализов кала учеников в санстанцию, то директора оглядываются на районную вертикаль, а Министерство просто умывает руки.

Утвержденные Министерством программы и учебники по стилю напоминают скорее сложный конспект лекций, а иногда они переполнены “схоластикой”, например, тригонометрическими уравнениями, от которых воротит профессиональных математиков с мировым признанием. Но у нас им отводится несколько десятков уроков математики в старших классах.

Это порождает падение качества знаний, формирует нелюбовь к школе и вынуждает обращаться к репетиторам.

Обязанность последних — за год до ЦТ загнать в голову ученика "кулинарную книгу" методов решения искусственных упражнений, не углубляясь в суть предмета или межпредметные связи.

Что касается вузов, то ректоров назначает президент, программы и учебные планы рассматриваются в стенах вуза, а Министерство занимается вторичными вопросами вроде командировок преподавателей.

Поэтому проще было бы назначить ответственными за школьное образование руководителей исполкомов и их заместителей, а их работу оценивать по критериям качества, которыми сейчас занимается Республиканский институт контроля знаний.

Министерство промышленности

Это реликт эпохи СССР, который управляет хронически проблемными гигантами машиностроения и противостоит любым реформам. При этом идея государственного доминирования в экономике и развития страны на основании крупной государственной промышленности — теоретический банкрот. Да и не только теоретический, так как и практически многие государственные предприятия оказались неэффективными повсюду — от Индии и Советского Союза до Британии.

Отсутствие Министерства немного улучшит дела в государственных предприятиях, так как директора будут посвящать больше времени управлению, а не на очереди в приемной министра и согласованию каждого производственного вопроса.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли

В состав его по сей день входят районные комбинаты бытового обслуживания населения (дома быта).

Сам Минторг — это еще одно ископаемое времен СССР.

Соседняя Польша или Эстония развиваются лучше как без государственной торговли, так и без государственного контроля за ней и соответствующих министерств.

Выражение “нет помидоров, съешь огурец” из уст заместителя министра торговли, а также репрессии в отношении учреждений, которые повышают цены, — яркая иллюстрация бесполезности и вредности этого Министерства.

Министерство информации

Министерство информации в Беларуси — это, скорее, не регулятор правил игры на медиарынке, как, например, Департамент коммуникаций, климата и окружающей среды Ирландии (страна занимает 18 место в рейтинге свободы СМИ), а карающий меч полицейского государства, а также инструмент, которым принуждают к самоцензуре.

Достаточно вспомнить серию предупреждений независимым СМИ за последние годы или жесткое регулирование закупок полиграфического оборудования юридическими лицами или ИП, контроль за полиграфической деятельностью. Для сравнения, в Эстонии нет ни регуляций, ни лицензирования на рынке полиграфического оборудования или издательской деятельности.

Министерство архитектуры и строительства

Никто не станет скучать, когда его не станет в том виде, в котором оно существует сейчас. Еще несколько лет назад экономисты в строительных фирмах были обязаны держать в голове положения из десятка писем и постановлений Министерства, которые регулировали оформление каждой мелочи при определении стоимости контракта, даже цену гвоздей. Это при том, что вполне возможно отдать регуляцию безопасности строительства рыночным механизмам: судам, коммерческим агентством по регуляции, сертификации и контролю.

Государственная политика строительства жилья — инструмент грубого вмешательства в экономику, который коренным образом не решает квартирного вопроса. Более того, такая политика в свое время способствовала валютному кризису, так как государственные деньги были закачаны в импортоёмкое строительство. В соседней же Польше за строительство отвечает Министерство инфраструктуры, которое занимается также связью и транспортом.

На самом деле пять примеров выше — это даже не самый радикальный путь.