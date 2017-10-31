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Цена нефти Brent поднялась выше $61 впервые с июля 2015 года

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  • 31.10.2017, 21:36
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Цены нефть продолжают расти.

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов вторника впервые с 3 июля 2015 года превысила отметку в 61 доллар за баррель на ожиданиях продления венской сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, по состоянию на 20.41 по Минску стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,79% — до 61,02 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,55%, до 54,45 доллара за баррель.


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