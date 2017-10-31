Белорусский тренер продолжает борьбу за «золото» чемпионата Литвы 31.10.2017, 21:41

Александр Бразевич

Вильнюсский «Жальгирис» Алекснадра Бразевича обыграл «Тракай».

Вильнюсский «Жальгирис», возглавляемый белорусским специалистом Александром Бразевичем, дома победил «Тракай» в матче 30-го тура чемпионата Литвы — 1:0, передает «Прессбол». Белорусский полузащитник гостей Александр Быченок в заявку на игру не попал.

За три тура до окончания чемпионата «Жальгирис» с 64 набранными очками занимает 2-е место в турнирной таблице, у лидирующей «Судувы» — 65, у «Тракая» — 57.