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На что надеется Лукашенко, наращивая внешний долг

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  • 31.10.2017, 22:00
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А ведь когда-то внешний долг нашей страны был почти символическим.

Внешний госдолг Беларуси вырос с начала года на 20% и составляет уже 16,3 млрд. долларов. А ведь недавно диктатор обещал белорусам совершенно другое.

«Салідарнасць» раскинула весь долг на жителей страны и узнала, сколько приходится на каждого.

А ведь когда-то внешний долг нашей страны был почти символическим. И сам правитель даже хвалился этим, что было вполне справедливо.

Да и относительно недавно Лукашенко обещал разобраться с проблемой внешнего долга.

– Мы дали себе клятву, что за пять лет решим проблему долгов. Мы будем проводить модернизацию более спокойно, и не будем заимствовать такие большие деньги, – сказал он журналистам в августе 2015 года.

Простые подсчеты показывают, что с тех пор внешний госдолг нашей страны вырос почти на 4 млрд. долларов.

В условиях отсутствия экономического роста, перспективы будущих расчетов не могут не вызывать тревогу. На форумах грустно шутят: «АГЛ надеется, что РФ ему спишет как Кубе и прочим Монголиям. Ну-ну».


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