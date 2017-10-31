Жители минской пятиэтажки полгода живут без отопления и горячей воды 1 31.10.2017, 22:21

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Жители дома писали обращения и в администрацию района, и в Мингорисполком, и ходили на приемы, но все напрасно.

На днях во время прямой линии замглавы Октябрьского района Павел Тома рассказал о многоквартирном доме в переулке Корженевского, 6Б. Здесь спустя почти месяц после старта отопительного сезона в половине подъездов частично нет отопления и горячей воды. Tut.by выяснил, почему так произошло и когда разрешится проблема жителей дома.

В сложившейся ситуации местные винят предпринимателя Александра Шляхтенко. Еще в начале 2000-х он выкупил у застройщика под офис помещения в подвале, где стояк присоединен к общей сети горячего водоснабжения. А этой осенью, когда нужно было подключать отопление, Шляхтенко не пустил специалистов ЖЭСа в подвал. По договору же он должен был сделать это добровольно для проведения ремонтно-профилактических работ и обследования сетей отопления, канализации и прочего.

Сейчас в квартирах, которые подключены к этому стояку, ситуация выглядит так: часть комнат (чаще спальни) остались без отопления, а горячая вода есть только в ванной. Таких — половина дома.

Как оказалось, проблемы тут начались задолго до отопительного сезона. В апреле этого года в некоторых квартирах пропала горячая вода на кухне и отопление.

Хозяйка одной из квартир Татьяна говорит, что соседи тогда и начали писать обращения в разные инстанции.

— Это целое лето тягомотина была. Решение суда есть, а судебные приставы не решают вопрос со вскрытием и доступом в этот офис!

Соседка этажом выше Мария рассказывает, что в подвале частник занимается созданием чучел из животных. Женщина больше всего негодует из-за бездействия ЖЭСа.

— Ну, с водой так и тянули. А когда пошел отопительный сезон, начали звонить в ЖЭС. Там опять объяснили, что частник их не пускает в подвал. Были же какие-то акты и приемки! Ну как такое можно было допустить!

Жители дома писали обращения и в администрацию района, и в Мингорисполком, и ходили на приемы. Но с начала месяца слышат лишь обещания о том, что через неделю все включат. Позже местные написали коллективное обращение и пригрозили ЖЭСу не платить за коммунальные услуги.

— Приезжал после этого и «Водоканал». И они что-то смогли сделать, только в других трех подъездах, но не у нас.

Этажом выше рассказывают о ситуации Николай и Светлана. В их спальне, которая не отапливается, ощутимо холодно. Семья спасается как может — окна заставили подушками, ламинат застелили пледами. На столе — маленький обогреватель, который переносят из одной спальни в другую. Николай говорит, что при первых морозах в комнате было +16 oC.

— Все стоит на месте. Куда мы только не обращались. Частника этого выловить мы не можем. У некоторых уже дети ангиной заболели. Но сейчас в батареях, которые работают, подняли температуру, чтобы мы хоть так комнаты прогрели.

ЖЭС: «Нас „колотят“, но мы же не пойдем ломать дверь»

Обслуживает дома частный ЖЭС при компании «Иннаст», которая была застройщиком. Главный инженер Василий Ковалев говорит, что нарушать закон и взламывать частное помещение они просто не имеют права и страдают от частника не меньше жильцов дома.

— Нас «колотят», мол, что мы ничего не делаем. Но мы же не пойдем ломать дверь! Нас же сразу накажут. Дело в том, что Шляхтенко соединил все системы отопления, водопровода в одну линию. Когда мы попадем на место, мы демонтируем дренажную линию, то, что он там настроил. Если он потом соединит отопление и воду, где используется техническая вода, и начнет поить этим людей — это уже будет криминал.

Задача ЖЭСа в этой ситуации состояла в том, чтобы подать в суды на частника, выиграть их, получить решения, отправить их в прокуратуру, администрацию и передать судебному приставу.

— Уже в присутствии судебного пристава, когда она убедится, что частник добровольно не открывает нам дверь, ее могут взломать и мы попадем внутрь.

Главный инженер говорит, что его настораживает только одно — специалисты все должны устранить и подключить за один раз, потому что решение суда разовое. То есть ЖЭС в будущем не смогут когда угодно взламывать дверь.

Кроме этого, главный инженер говорит, что Шляхтенко не платит за коммунальные услуги, и его задолженность составляет больше 10 000 рублей.

— Нам заявили, что платить ему нечем.

Администрация района: «Ждать осталось недолго»

Как может разрешиться эта ситуация, нам рассказал заместитель главы Октябрьского района, который курирует вопросы ЖКХ, Александр Юхимук.

— Ждать осталось недолго. Решение суда есть, вся документация передана в отдел принудительного исполнения. Возбуждено делопроизводство. Собственнику помещения вручили под роспись документ о том, что он должен добровольно предоставить доступ в течение семи дней. В противном случае мы имеем полное право с комиссией взломать дверь.

Юхимук говорит, что на этой неделе проблему решат и попадут в подвал. Главное — это выдержать все нормативные сроки.

— Поверьте, мы тоже очень заинтересованы снять напряжение в этом вопросе. Ситуация у нас на контроле.