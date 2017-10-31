Еще один «подарок» Путину от Эрдогана 4 Кямран Агаев, kasparov.ru

31.10.2017, 22:36

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РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

Россию оставили за бортом «Шелкового пути».

30 октября турецкие и азербайджанские телеканалы в прямом эфире демонстрировали помпезную церемонию запуска новой железной дороги. Ее маршрут – от Баку (порт Алят) через Тбилиси до турецкого города Карс (БТК). Это участок рассматривается как важнейшая часть "Нового Шелкового пути", соединив Китай с Европой до самого Лондона. Через турецкий тоннель под Босфором и в обход России.

В церемонии приняли участие президент Азербайджана И. Алиев, президент Турции Р. Эрдоган, премьер Грузии Г. Квирикашвили, премьер Казахстана Б. Сагинтаев и премьер Узбекистана А. Арипов, а также делегация Туркменистана. На церемонию ждали Н. Назарбаева, но он видимо решил до конца не злить Путина после перехода республики на латиницу вызвавшею нервную реакцию в России.

По ТВ были заметны довольный вид и особая активность Эрдогана, сделавшего в своем выступлении заявление, которое должны услышать прежде всего в Москве. "Сегодня отправляется первый состав по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, которая имеет стратегическое значение для всего региона, в частности для Азербайджана, Грузии и Турции. Таким образом, мы объявляем о создании прямого железнодорожного сообщения от Лондона до Китая", – сказал новый-старый "друг" Путина.

Эрдоган всем своим видом на церемонии позиционировал центральную роль Турции в реализации БТК. Справедливости ради надо отметить, что именно во времена его премьерства этот проект, обсуждавшийся на протяжении 90-х годов прошлого века, получил второе дыхание. Он, в отличие от прежних правительств, поставил себе амбициозную задачу по превращению Турции в главный транзитный не только энергетический, но и транспортный коридор, связывающий Азию, Ближний и Средний Восток с Европой. Что безусловно серьезно подрывает соответствующие позиции России, усугубляющиеся агрессивным курсом Путина, отталкивающего от себя соседние страны.

По крайне мере, ввод в эксплуатацию БТК продемонстрировал, что участники этого проекта и страны Центральной Азии находящиеся в ареале "Нового шелкового пути" предпочитают решать без участия России свои транспортные и другие задачи по развитию внешней торговли, в том числе получения выгод от стремление Китая расшириться на европейских рынках.

Это конечно же болезненный удар по престижу Путина и результат пренебрежения им как громадных транспортно-транзитных возможностей России, так и решительности меркантильного Эрдогана довести дело по практическому выходу Китая, стран Центральной Азии и Южного Кавказа в Европу по наиболее короткому маршруту. Кремлевский "стратег" и его окружение слишком уж были увлечены своими геополитическими играми по "соперничеству" с Западом и пресловутыми газовыми проектами по привязыванию Европы к монополисту "Газпрому", которому вряд ли понравится новый транспортный маршрут. Дело в том, что БТК предназначается, в том числе, для поставок в Турцию сжиженного газа из стран Каспийского региона, нефтепродуктов из Туркменистана и Азербайджана.

За этими бесперспективными занятиями эти самодовольные деятели не заметили как у них под носом под эгидой Турции решались конкретные задачи по формированию нового евразийского моста, который приведет к освоению новых рынков на громадной территории, прежде всего, расширению торговли между Китаем и Европой. Единственно, что делал Путин так это – во времена своих визитов в Китай неоднократно выражал готовность к присоединению России к "Новому шелковому пути", что, как показали последние события, не были услышаны в Пекине.

Протяженность магистрали БТК составляет около 850 км, 504 км из которых проходят через территорию Азербайджана. Как сообщил азербайджанский гостелеканал AzTv, до Баку первый поезд, который проедет по новой магистрали, с грузом пшеницы, доставили паромом, по Каспию из казахстанского порта Курык. Конечным пунктом движения первого поезда по БТК станет порт Мерсин в Турции. По словам И. Алиева, по БТК потенциально можно будет перевозить до 35 млн. тонн грузов в год.

В свою очередь, Эрдоган подчеркнул, что завершение строительства магистрали до турецкого Карса означает, что теперь путь из Китая в Европу действительно станет удобнее, потому что нет необходимости переваливать товары по Черному морю. От Карса до границы с Европой (через Грецию и Болгарию) уже налажено железнодорожное сообщение. А из Китая до Баку грузы будут доставляться через Каспий, паромом.

По его словам, в настоящее время грузоперевозки из Китая до Великобритании, Франции, Германии и других европейских стран по Южному и Северному коридору, включая морской путь, занимают 45-62 дня. После сдачи в эксплуатацию БТК этот срок сократится до 12-15 дней. Турецкий лидер также добавил, что объем грузоперевозок из Китая в Европу составляет более 240 млн. тонн.

Что касается Китая, то власти Поднебесной, которые умеют считать денежки, конечно же удовлетворены возникновением конкурентного существующему каналу перевозки китайских товаров в Европу через Россию, который, по крайней мере, до недавнего времени, считался более выгодными. Это в немалой степени будет способствовать тому что Пекин, в отличие от путинской России, очевидно, будет дружить со всеми странами, через которые проходит "Новый шелковый путь", развивая с ними, прежде всего взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, а не оказание на них военно-политического давления, чем в большей мере страдает Москва.

Без преувеличения можно сказать, что запуск железной дороги Баку – Тбилиси – Карс как важнейшей и завершающей фазы инициированного КНР "Нового шелкового пути" можно считать очередным не только внешнеполитическим, но и внешнеэкономическим поражением Путина и его окружения.

Парадоксально, но факт, что в этом поражении немалая роль принадлежит Эрдогану, который довел до конца долгострой под названием БТК. Вместо выстраивания с изворотливым и хитрым евразийским близнецом принципиальных, продуманных, долгосрочных отношений кремлевский православный чекист из-за своих неуемных великодержавных претензий скатился на примитивный путь шараханья от "наказания помидорами" до сомнительного сотрудничества в Сирии, которое не исключено также выйдет боком "самому могущественному деятелю в мире."

Кямран Агаев, kasparov.ru