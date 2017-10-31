«Если бы это был не белорус, а болельщик «Арсенала», БАТЭ бы даже не шелохнулся» 31.10.2017, 23:09

Зачем БАТЭ очередной скандал и нелюбовь со стороны фанатов?

€ 5000 за несколько минут на поле с бело-красно-белым флагом – столько футбольный клуб БАТЭ хочет взыскать с Александра Венгерского, который выбежал на стадион во время матча с «Арсеналом» 28-го сентября, передает «Белсат».

Зачем это БАТЭ?

Согласно официальному заявлению, причиной иска стало вовсе не желание клуба компенсировать штраф от Союза европейских футбольных ассоциаций размером € 5000, который БАТЭ вынужден был выплатить за инцидент.

«БАТЭ хочет таким образом напомнить всем болельщикам о недопустимости такого поведения на стадионе и показать, что у клуба есть правовые механизмы, чтобы адресно наказать нарушителей общественного порядка», – сообщил официальный сайт ФК БАТЭ.

Венгерский ситуации не комментирует, на связь не выходит

Наказание за свой поступок он уже получил – суд Борисовского района квалифицировал его как мелкое хулиганство и неповиновение законному требованию должностного лица, дав 10 суток ареста. В знак несогласия с обвинением в заключении Венгерский объявил голодовку.

БАТЭ пообещало, что если иск удовлетворят, € 5000 перечислят на благотворительность.

Журналист: благотворительность за чужой счет – не лучшая идея

«Если бы это был не белорус, а болельщик «Арсенала», БАТЭ бы даже не шелохнулся, там бы ему сразу сказали «до свидания» и все», – уверен спортивный обозреватель газеты «Прессбол» Сергей Южик.

На одном поле с БАТЭ посторонние люди оказываются уже не первый раз – так, три дня назад во время матча БАТЭ — «Нафтан» на поле выбежал несогласный с пенальти болельщик, который хотел подраться с рефери.

«Я посмотрю, сколько БАТЭ потребует у него – и тогда можно будет сравнить с тем, сколько ему скажут платить. Человек просто выбежал с флагом, который не запрещен в нашей стране, и с тем, который выбежал и хотел сбить судью. Тому человеку, кстати, и 10 суток не дали», – отметил Сергей Южик.

Согласно кодексу Белорусской ассоциации футбола, максимальный штраф за такое хулиганство составляет до 100 базовых или Br 2300. Александр Венгерский же получил по административной статье сутки, а после того, как вышел из тюрьмы, ему присудили еще и Br 460 штрафа за участие в митинге против учений «Запад-2017» 8-го сентября.

По данным Белстата, средняя зарплата белоруса на сегодня составляет Br 831, а € 5000 – это как раз весь годовой заработок до копейки.